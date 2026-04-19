“La domenica del turista… tra sacchi rossi e canne in vetrina”

Il contrasto tra il mare e il degrado: l’immagine che non vorremmo offrire ai visitatori

Gentile Redazione, ho recentemente scattato qualche fotografia che, purtroppo, racconta molto più di quanto vorremmo mostrare a chi visita la nostra città. Su Viale delle Meduse, a pochi passi dal lungomare di Fiumicino, giacciono sacchi di rifiuti non raccolti, contrassegnati con etichetta rossa perché non conformi alla raccolta differenziata.

Fin qui, nulla di nuovo: può capitare. Ma ciò che lascia perplessi è che tutto questo avvenga di domenica, proprio nel giorno in cui la città dovrebbe mostrarsi nel suo volto migliore agli occhi dei tanti turisti che scelgono Fiumicino per una passeggiata sul mare.

Non è certo un bel biglietto da visita. E purtroppo non è l’unico: basti pensare alle numerose canne presenti oggi nell’acqua della darsena, altro elemento che stride con l’immagine accogliente e curata che vorremmo offrire.

Ci riempiamo spesso la bocca con l’importanza del turismo e dell’accoglienza, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva. Ma forse dovremmo partire dalle basi: l’ordine, la pulizia, il decoro urbano.

Una proposta semplice, quasi “d’altri tempi”: perché non intensificare le pulizie il sabato, così da arrivare alla domenica con una città più decorosa e pronta ad accogliere i visitatori? Un pò come si faceva una volta nelle case delle nostre nonne, dove tutto veniva sistemato prima del giorno di festa.

Non servono grandi rivoluzioni, ma attenzione, organizzazione e un pizzico di buon senso. Con l’auspicio che queste osservazioni possano essere uno spunto costruttivo, Cordiali saluti.

Lettera inviata da: Mariella C.

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