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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 15 Settembre 2026

Parco Leonardo con gli occhi al cielo: una notte alla scoperta della Luna

Sabato 19 settembre al Parco del Perugino osservazioni guidate al telescopio di Luna e Saturno per l’iniziativa internazionale promossa dalla NASA

 

 

Sabato 19 settembre, dalle 20.00 a mezzanotte, il Parco del Perugino a Parco Leonardo ospiterà “La Notte internazionale dell’osservazione della Luna”, un appuntamento dedicato alla scoperta e all’osservazione del cielo notturno.

 

L’evento, organizzato da Eidos In Rete ODV e patrocinato dal Comune di Fiumicino, si inserisce nell’ambito dell’iniziativa internazionale promossa dalla NASA per favorire la diffusione delle conoscenze astronomiche.

 

Nel corso della serata sarà possibile partecipare a osservazioni guidate al telescopio con particolare attenzione alla Luna e a Saturno.

Ingresso libero e gratuito.

 

 

 

 

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Tags
Luna NASA Parco del Perugino
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