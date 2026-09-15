Parco Leonardo con gli occhi al cielo: una notte alla scoperta della Luna

Sabato 19 settembre al Parco del Perugino osservazioni guidate al telescopio di Luna e Saturno per l’iniziativa internazionale promossa dalla NASA
Sabato 19 settembre, dalle 20.00 a mezzanotte, il Parco del Perugino a Parco Leonardo ospiterà “La Notte internazionale dell’osservazione della Luna”, un appuntamento dedicato alla scoperta e all’osservazione del cielo notturno.
L’evento, organizzato da Eidos In Rete ODV e patrocinato dal Comune di Fiumicino, si inserisce nell’ambito dell’iniziativa internazionale promossa dalla NASA per favorire la diffusione delle conoscenze astronomiche.
Nel corso della serata sarà possibile partecipare a osservazioni guidate al telescopio con particolare attenzione alla Luna e a Saturno.
Ingresso libero e gratuito.