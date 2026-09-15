Trasporto scolastico a Fiumicino, il Comune: “Tutela dei lavoratori e garanzia del servizio”

Domani il sindaco e l’assessore Angelo Caroccia incontreranno la ditta appaltatrice per cercare una soluzione che tuteli i lavoratori e riduca i disagi per le famiglie

L’Amministrazione comunale interviene sullo slittamento dell’avvio del servizio di trasporto scolastico, facendo chiarezza sulla comunicazione inviata alle famiglie e ribadendo la volontà di lavorare per una rapida soluzione della situazione.

Secondo quanto precisato dal Comune, la comunicazione trasmessa dagli uffici aveva lo scopo di informare le famiglie che il servizio non sarebbe partito nella data precedentemente indicata e, allo stesso tempo, di chiarire che il rinvio non è riconducibile a una decisione dell’Amministrazione.

“Tale precisazione non intende in alcun modo attribuire responsabilità ai lavoratori coinvolti nell’agitazione sindacale, né mettere in discussione le loro legittime istanze”, sottolinea l’assessore al Trasporto pubblico locale, Angelo Caroccia.

“Comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie – prosegue – così come riteniamo doveroso rispettare i lavoratori e le rivendicazioni che riguardano la tutela dei loro diritti e della loro dignità professionale”.

Per cercare di superare l’attuale fase di stallo, è previsto per domani un incontro tra l’Amministrazione comunale e la società appaltatrice del servizio.

“Insieme al sindaco incontreremo la ditta appaltatrice del trasporto scolastico – annuncia Caroccia – Al centro del confronto ci sarà la necessità di individuare, nel più breve tempo possibile, una soluzione capace di tenere insieme due esigenze imprescindibili: garantire condizioni adeguate ai lavoratori e assicurare agli alunni e alle loro famiglie la regolare erogazione del servizio”.

Il Comune intende dunque assumere un ruolo di mediazione tra le parti, favorendo il confronto nell’ambito delle proprie competenze e cercando di accelerare il ritorno alla normalità.

“Siamo consapevoli dei disagi che il rinvio sta causando alle famiglie – conclude l’assessore – e proprio per questo stiamo intervenendo per favorire una rapida soluzione”.