Papa Leone XIV vola in Francia con ITA Airways

Il 25 settembre il Pontefice partirà da Roma Fiumicino alla volta di Parigi per il Viaggio Apostolico. Ad accompagnarlo un Airbus A321neo con equipaggio e team dedicato ai voli speciali
di Dario Nottola
ITA Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo Viaggio Apostolico in Francia. Il volo, con a bordo il Santo Padre, partirà il 25 settembre alle ore 07:50 da Roma Fiumicino con destinazione Parigi (Aeroporto di Orly), dove atterrerà alle 10.
Per l’occasione, ITA Airways utilizzerà un Airbus A321neo. Con la fusoliera più lunga della famiglia A320 a corridoio singolo, l’Airbus A321neo è un aereo che riduce l’impatto ambientale rispetto agli aerei di precedente generazione, grazie a consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20% e una riduzione del 50% dell’impatto acustico.
Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il Comandante Fabio Polloni; l’equipaggio complessivo sarà di 10 persone, 3 piloti e 7 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Insieme alla delegazione pontificia, come di consueto, viaggeranno con Papa Leone XIV i rappresentanti della stampa italiana e internazionale.
Per ITA Airways è “motivo di orgoglio e grande responsabilità accompagnare Sua Santità Papa Leone XIV nel suo primo Viaggio Apostolico in Francia. Prendere parte a un momento di così alto valore umano e istituzionale testimonia il ruolo della Compagnia in occasioni di particolare rilievo internazionale, confermando l’impegno quotidiano delle sue persone nel garantire un servizio improntato a professionalità, attenzione e cura per ogni dettaglio”.
Foto Ufficio stampa Ita Airways