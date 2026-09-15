Cerveteri, una notte tra Etruschi e Luna alla Necropoli della Banditaccia

Sabato 19 settembre visite lungo la Via degli Inferi e osservazioni astronomiche ai telescopi: ingresso libero per un viaggio tra archeologia, scienza e cielo

Sabato 19 settembre 2026, lo straordinario scenario della Necropoli Etrusca della Banditaccia a Cerveteri ospiterà la Notte Internazionale della Luna, una serata speciale ad ingresso libero interamente dedicata all’esplorazione del nostro satellite naturale e alla riscoperta del patrimonio archeologico locale.

L’iniziativa unisce scienza, cultura e storia attraverso un percorso in due momenti guidato dagli esperti del Gruppo Archeologico di Cerveteri Ladispoli Tarquinia APS e del Gruppo Astrofili Palidoro. I visitatori avranno l’opportunità di camminare sui passi degli antichi Etruschi al calare del sole, per poi rivolgere lo sguardo al cielo e osservare i dettagli della superficie lunare attraverso telescopi professionali.

Programma della Serata:

Ore 18:00 – Passeggiata archeologica per la “Via degli Inferi”: Un itinerario guidato a cura del Gruppo Archeologico CELATA APS tra le suggestive architetture rupestri della necropoli.

Ore 19:30 – Comprensione e osservazione della Luna: Un momento scientifico e didattico curato dal Gruppo Astrofili Palidoro, con osservazioni dirette ai telescopi rivolte a grandi e piccoli.

L’evento è pensato per appassionati, famiglie e curiosi desiderosi di vivere un’esperienza immersiva a contatto con la storia e il cosmo in uno dei siti UNESCO più affascinanti d’Italia.