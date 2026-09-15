Cadenze Letterarie arriva su Omnia Web Radio: venerdì 18 settembre ospiti le Nasti Girls

Il progetto culturale nato a Fiumicino amplia il proprio percorso con un appuntamento radiofonico settimanale

Dopo gli appuntamenti sul litorale, l’esperienza romana di Notti di Cinema e il ritorno a Fiumicino per la stagione autunno-inverno, Cadenze Letterarie approda anche su Omnia Web Radio con un appuntamento settimanale condotto dal suo ideatore e curatore Dino Tropea.

Il nuovo spazio radiofonico nasce anche dal confronto con Samanta Panetta, direttrice artistica di Omnia Web Radio, e punta a portare davanti ai microfoni autori, artisti, musicisti e professionisti che nel tempo hanno partecipato al progetto.

La prima puntata ha visto la partecipazione della psicologa clinica Sonia Buscemi e di Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista. Il dialogo ha ripercorso la crescita di Cadenze Letterarie e, in particolare, la dimensione sociale di un progetto che utilizza libri, musica e arti visive come occasioni di incontro e confronto.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 15. Ospiti di Dino Tropea saranno Melissa Nasti e la madre Roberta, conosciute dal pubblico del progetto come le Nasti Girls.

Madre e figlia hanno partecipato a Io Canto Family su Canale 5, entrando nel team di Giusy Ferreri. Melissa e Roberta hanno inoltre accompagnato diverse tappe di Cadenze Letterarie, contribuendo alla presenza della musica dal vivo all’interno del format.

Durante la trasmissione si parlerà della loro esperienza musicale, del rapporto tra madre e figlia e del percorso compiuto insieme a Cadenze Letterarie. Flavia Renzi, che ha condiviso con loro alcuni degli appuntamenti del progetto, sarà invece protagonista di una successiva puntata.

L’arrivo in radio rappresenta un nuovo passaggio per un’esperienza culturale nata a Fiumicino il 27 febbraio 2025 e successivamente cresciuta attraverso incontri sul territorio e appuntamenti a Roma. Nel 2026 Cadenze Letterarie è stata ospitata il 26 giugno sul palco della Darsena di Fiumicino nell’ambito di Sere d’Estate e successivamente ha partecipato a quattro appuntamenti di Notti di Cinema a Roma, dal CineVillage Marconi fino alla serata conclusiva del 9 settembre a Piazza Vittorio.

La programmazione dal vivo proseguirà il 24 settembre a Fiumicino, a L’Orto Stiloso Bistrot, con l’incontro dedicato a “La verità che resta” di Giulio Trenta, che aprirà la stagione autunno-inverno. Il 25 ottobre Melissa Nasti e Flavia Renzi torneranno invece insieme sul palco di Cadenze Letterarie all’Angie Music Restaurant.

La trasmissione “Cadenze Letterarie con Dino Tropea” andrà in onda venerdì 18 settembre 2026 alle ore 15 su Omnia Web Radio e proseguirà ogni venerdì, alla stessa ora, con nuovi ospiti e nuovi temi legati a libri, musica, arte, cultura e territorio.

Diretta streaming:

https://nr3.newradio.it:18103/stream

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