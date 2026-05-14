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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 14 Maggio 2026

Necropoli di Porto palcoscenico d’eccezione: in scena “Le Troiane” di Euripide

Evento gratuito tra visita guidata e teatro promosso dal Parco Archeologico con Metis Teatro

 

di Dario Nottola

 

 

Le visite guidate teatralizzate arrivano nelle prestigiose aree archeologiche di Fiumicino, con monologhi ed azioni sceniche da Euripide e dal primo ciclo troiano. Il primo appuntamento sarà sabato 16 maggio, alle 11, nella Necropoli di Porto ad Isola Sacra con “Le Troiane”.

 

L’appuntamento, in via Monte Spinoncia, è promosso dal Parco Archeologico in collaborazione con Metis Teatro che mette in scena “Le Troiane” nella forma della visita guidata teatralizzata, proprio nella suggestiva cornice. Si tratta di un evento gratuito, compreso nel biglietto d’ingresso all’area archeologica.

 

Prenotazione obbligatoria via email a info@metisteatro.it. Il secondo appuntamento è in agenda sabato 30 maggio, alle 11, con “Ecuba” nei Porti imperiali di Claudio e Traiano, sulla via Portuense.

 

 

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Necropoli di Porto Teatro Troiane
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