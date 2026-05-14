Maccarese in festa per San Giorgio: al via domani tre giorni tra fede, musica e tradizione

Dal 15 al 17 maggio processioni, spettacoli, sport, gastronomia e iniziative, con gran finale dedicato a Renato Zero e fuochi d’artificio

di Dario Nottola

Al via domani la Festa di San Giorgio a Maccarese, patrono della comunità parrocchiale, in programma fino a domenica 17 maggio, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Saranno tre giornate ricche di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi, pensate per coinvolgere famiglie, giovani e cittadini, nel segno della tradizione e della partecipazione.

La Festa si svolgerà nel campo sportivo adiacente alla chiesa di San Giorgio, in viale Castel San Giorgio. Il programma si aprirà domani, alle 17, con la Processione di San Giorgio, alla presenza di Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, accompagnata dalla Banda musicale della Regione Lazio (partenza dalla chiesa). Seguirà alle 18 la Santa Messa solenne in onore di San Giorgio. La serata proseguirà con la Macca Tombola alle 19, un originale gioco a premi dedicato alla toponomastica della località. La serata si concluderà con musica dal vivo e serata danzante insieme a “Zena Liscio and Soda” alle 21.

Sabato 16 maggio sarà dedicato anche alla scoperta del territorio e alle attività per tutte le età: dalle 10 la visita guidata al Castello San Giorgio, Archivio Storico ed Ecomuseo, seguita dalla visita per le strade di Maccarese alle10.30 a cura di Riccardo Di Giuseppe. Nel pomeriggio spazio al torneo di briscola, alla caccia al tesoro per adulti in piazza e all’iniziativa sportiva “Vieni a conoscere il Frisbee Calcio” per bambini e ragazzi. Alle 17 la presentazione del libro “Le strade di Maccarese” di Riccardo Di Giuseppe. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle 18, la Ruota della Fortuna, il concerto rock della bandlocale “Average Antics” alle 20 e la carica di energia esplosiva e buona musica dello spettacolo musicale della“CIRCUS ShowBand” alle 21.

La Domenica si aprirà alle 9 con la cicloturistica di San Giorgio “Dona e Pedala” e proseguirà con l’orienteering al Vivaio di Maccarese alle 10.30 Alle 11 la Santa Messa. Nel pomeriggio appuntamento con il torneo di burraco, l’esibizione della scuola di ballo Sostare Danzando e la dimostrazione della Scuola Acrobatica – MTB Freesbee Freestyle. Dopo la Messa delle 18 la serata offrirà di nuovo la Macca Tombola e la Ruota della Fortuna. Alle 21 grande attesa per lo show “ICARO – RENATO ZERO Experience: I migliori anni”, uno spettacolo travolgente che farà rivivere le emozioni e i successi del grande Renato Zero. Sul palcoRoberto Rossiello, artista straordinario e concorrente in prima serata su Rai 1 nel format “Tali e Quali” edizione 2026, pronto a regalare al pubblico una serata di musica e pura energia fino al gran finale con lo spettacolo pirotecnico alle 23.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presentinell’area della festa le giostre per il divertimento di bambini e ragazzi, il mercatino artigianale e lo stand gastronomico gestito dal Comitato Festa di San Giorgio, con menù a base di salsicce, porchetta e altre specialità del territoro. Quest’anno il ricavato della pesca di beneficenza sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore per la comunità di Maccarese.