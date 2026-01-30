MUSICA PER SOGNARE Concerto spettacolo con il duo Nicola Alesini e Theo Allegretti

Domani sera al Teatro Affabulazione di Ostia

di Manuela Minelli

L’Affabula Art Center, meglio conosciuto ad Ostia come Teatro Affabulazione, ospiterà domani sera un evento musicale da non perdere, un concerto che accompagnerà il pubblico in atmosfere oniriche e poetiche, attraverso una musica dal potentissimo linguaggio emotivo, una sorta di musicoterapia per pacificare gli animi inquieti e far vibrare corde sepolte dallo stress della vita quotidiana.

Theo Allegretti al pianoforte e synth e Nicola Alesini ai sassofoni ed elettronica, creeranno un perfetto equilibrio tra le avventure armoniche del jazz contemporaneo e la cantabilità luminosa della tradizione mediterranea.

Mosso da una certa assonanza stilistica e pure da un parallelismo di vedute, seppure nelle rispettive peculiari differenze, il duo Alesini-Allegretti sviluppa uno speciale concerto live che si profila sempre come un viaggio di grande pathos. Il materiale sonoro proposto lascia molto spazio ad un interplay lirico e onirico, il dialogo musicale tra i due crea momenti di energia ritmica che sfociano in suggestioni oniriche e inaspettate alchimie.

Con trenta album all’attivo, Nicola Alesini è un artista prolifico, sempre intento a spingere più in là i limiti dell’espressione. Il suo suono nasce dall’introspezione ed evoca suggestioni oniriche, radicandosi in parte nella tradizione e in parte nell’improvvisazione. Da sempre dedito all’ibridazione di linguaggi diversi, Alesini ha collaborato con numerosissimi artisti nazionali e internazionali, tra cui David Sylvian, J. H. Roedelius, Claudio Lolli. Da sempre partecipa ad iniziative di tipo sociale e civile, come la collaborazione con Rita Borsellino per le commemorazioni del fratello Paolo.

Il pianista e impro-compositore Theo Allegretti ricerca un linguaggio del tutto personale con sonorità evocative e la rilettura di generi, rivelandosi un “espressionista spirituale”.

Formatosi con studi classici e jazz, perfezionandosi poi con G. Gaslini, E. Pieranunzi e G. Lenoci, Allegretti suona in piano solo da quasi trent’anni. Realizza jingles, arrangiamenti, musiche per radio-tv e si esibisce in recital di poesia, teatro, danza e performance con la confluenza di varie arti. Il suo reading-concerto “Memorie del Principio”, su testi dei presocratici, viene presentato in diverse rassegne, diventando spettacolo di teatro-danza e disco in piano solo (Dodicilune, 2016) e ottenendo grande consenso di critica e pubblico anche per il suo impegno nel dialogo artistico tra musica, letteratura e teatro. Sue peculiarità sono la composizione istantanea e la coniugazione con parola, azione scenica e arti visive.

Musica per fermarsi un momento a pensare e trovare risposte, sempre aperte comunque ai grandi interrogativi che sono intrinseci alla storia stessa dell’uomo, scrive di lui la rivista “PianoSolo”.

L’appuntamento con una musica capace di far dimenticare le brutture di questo particolare periodo storico, è per domani, sabato 31 gennaio, alle ore 19, nello spazio Affabula Art Center di Ostia Lido, Piazza Vipsanio Agrippa, 7H. Ingresso euro 10 – Ridotto euro 5