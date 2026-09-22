Music Day Roma festeggia 50 edizioni in 14 anni

Il 26 e 27 settembre a Spinaceto la Fiera del Disco con Piotta, Tullio De Piscopo, Claudio Simonetti e altri ospiti

di Dario Nottola

Sabato 26 e domenica 27 settembre il “Music Day Roma” – La Fiera del Disco festeggia le 50 edizioni in 14 anni, un traguardo che testimonia il successo sempre crescente di una manifestazione creata con tutta la passione di un pugno di irriducibili amanti della musica “fatta a mano”. L’appuntamento, dalle 10 alle 19, è presso l’Hotel Mercure Roma West, a Spinaceto, in via Eroi di Cefalonia 301. Ingresso gratuito.

Il lavoro fatto in quest’arco di tempo ha portato il MDR a divenire la casa madre di un’ampia serie di Fiere del Disco diffuse in tutta Italia, che hanno accompagnato e promosso la rinascita del disco in vinile come supporto fisico preferito da appassionati e collezionisti e sviluppato interesse, cultura e conoscenza presso un pubblico sempre più vasto.

Al Music Day la musica si tocca con mano negli stand dei 60 espositori selezionati da tutta Italia che riempiono i 2.500 mq degli spazi espositivi. Migliaia di vinili, ma anche cd, dvd, libri, oggettistica e memorabilia musicale, ne fanno la più ricca e completa mostra-mercato dedicata al vinile e al collezionismo musicale.

Ma se la 50ª edizione è certamente un traguardo da festeggiare, non ci si riposa certo sugli allori perché la missione continua, a partire da questo nuovo appuntamento, ancora una volta ricco di materiali, ospiti di prestigio, presentazioni e dialoghi con il pubblico. Fra gli ospiti che saranno presenti ricordiamo Piotta, Tullio De Piscopo, Claudio Simonetti, l’attrice Orchidea De Santis, l’autore e sceneggiatore Paolo Logli, ecc.

All’interno della fiera saranno presenti anche, in una sala dedicata, gli amici di Figurine Forever con la loro 5ª Mostra-Mercato della figurina e i loro ospiti, fra cui ricordiamo Giancarlo Oddi e Vittorio Lombardi.

Ecco alcuni degli approfondimenti più attesi.

Sabato 26:

ore 11.30

Piotta presenta il suo ultimo album “Si riparano ricordi”.

Modera David Nerattini.

Nel corso dell’incontro verrà anche presentata da Figurine Forever una sticker speciale dedicata al rapper romano.

Alle 16.00

Orchidea De Santis presenta la sua autobiografia “…e non è un nome d’arte” (Bloodbuster Edizioni) con Daniele Magni.

A seguire

Beat Records presenta il secondo volume di “Goldrake Generation”, la serie dedicata alle sigle dei cartoni animati anni 70-80-90.

Modera Fabio Babini.

Domenica 27:

ore 11.30

Claudio Simonetti presenta la nuova versione di “Tenebre”, il celebre soundtrack del film di Dario Argento, riarrangiato e risuonato dai Claudio Simonetti’s Goblin.

Modera l’incontro il critico musicale e cinematografico Francesco Lomuscio.

Figurine Forever presenterà con l’occasione la speciale figurina di Claudio Simonetti con la maglia della Lazio.

Alle ore 16.00

Paolo Logli presenta il suo romanzo “Concerto per opossum” (Bolis Edizioni) con il giornalista e produttore discografico Renato Marengo.

A seguire

Tullio De Piscopo presenta il suo nuovo singolo “Miranda” e il box con 4 dischi in edizione limitata “‘80 Tullio”.

Moderano Paolo Tocco e Renato Marengo.