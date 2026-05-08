Maccarese festeggia San Giorgio: tre giorni tra fede, tradizione e convivialità

Dal 15 al 17 maggio processioni, eventi culturali, stand gastronomici e intrattenimento nel cuore della comunità

Torna a Maccarese la tradizionale Festa di San Giorgio, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale, in programma dal 15 al 17 maggio 2026 nell’area del campo sportivo adiacente alla chiesa di San Giorgio, in viale Castel San Giorgio 302.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Parrocchia San Giorgio, animerà per tre giorni il quartiere con un calendario di iniziative religiose, culturali e ricreative dedicate a famiglie, cittadini e visitatori.

Ad aprire ufficialmente la festa sarà, venerdì 15 maggio alle ore 17, la tradizionale Processione di San Giorgio, momento centrale delle celebrazioni patronali, alla quale prenderanno parte il vescovo Gianrico Ruzza e il sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

Per tutta la durata dell’evento, l’area della festa ospiterà inoltre giostre e attrazioni dedicate ai più piccoli, un mercatino artigianale e uno stand gastronomico curato dal Comitato Festa di San Giorgio, con proposte pensate per valorizzare la convivialità e lo spirito di aggregazione che da sempre caratterizzano la ricorrenza.

La Festa di San Giorgio rappresenta ogni anno un’occasione di incontro e partecipazione collettiva, capace di unire tradizione religiosa e momenti di socialità in uno degli appuntamenti più attesi del territorio di Maccarese.