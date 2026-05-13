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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 13 Maggio 2026

Fregene, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo “Boschetto”: area verde riqualificata per famiglie e bambini

Venerdì 15 maggio il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mario Baccini

 

 

Fregene si prepara a ritrovare uno dei suoi spazi verdi dedicati alla comunità. Venerdì 15 maggio alle ore 9 sarà inaugurata l’area verde “Boschetto di Fregene”, situata nei pressi della Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno”, in via Porto Venere 145.

 

 

Alla cerimonia prenderà parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che presenzierà al taglio del nastro del rinnovato spazio pubblico.

 

 

L’area è stata interessata da un intervento di riqualificazione promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di restituire ai cittadini un luogo naturale più accogliente, sicuro e fruibile. Il progetto punta a valorizzare la tutela ambientale e a favorire momenti di socialità e aggregazione per famiglie e residenti.

 

 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle esigenze dei più piccoli. Grazie ai lavori effettuati, il “Boschetto di Fregene” potrà infatti essere utilizzato in sicurezza dagli alunni della Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno” durante le attività scolastiche all’aperto, incentivando il contatto con la natura e percorsi educativi in un contesto verde e protetto.

 

 

L’inaugurazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici del territorio comunale, con interventi mirati a migliorare la qualità della vita e i servizi dedicati alle famiglie.

 

 

 

 

 

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Boschetto Fregene
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