Fiumicino protagonista del “Turismo delle Radici”: firmato l’accordo da 20 milioni di euro

Severini: “Una nuova stagione di sviluppo economico e sociale per la città grazie alla sinergia tra Governo e territorio”

Fiumicino punta sulle proprie radici culturali e sociali per costruire il futuro. Con la firma dell’accordo di Coesione dedicato al “Turismo delle Radici” e lo sblocco di un finanziamento da 20 milioni di euro, la città si prepara ad avviare una nuova fase di crescita economica e valorizzazione del territorio. Soddisfazione è stata espressa dal segretario comunale di Forza Italia, Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, che ha sottolineato il ruolo della collaborazione istituzionale tra amministrazione locale e Governo nazionale nel raggiungimento del risultato.

“In qualità di Segretario Comunale di Forza Italia, a nome dell’intero gruppo consiliare, esprimo profonda soddisfazione per la firma dell’accordo di Coesione sul ‘Turismo delle Radici’ e lo sblocco del maxi-stanziamento di 20 milioni di euro per Fiumicino. Un risultato straordinario, frutto di una sinergia vincente tra territorio e Governo” lo dichiara Roberto Severini.

“Un ringraziamento doveroso – sottolinea – va al Sindaco Mario Baccini e al nostro segretario nazionale, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per l’impegno concreto e costante. Fiumicino si conferma protagonista di una nuova stagione di sviluppo, pronti a trasformare le nostre radici culturali e sociali in un volano economico”.

“Oggi questa amministrazione dimostra, una volta di più, di saper intercettare e mettere a terra le opportunità che Regione Lazio e Governo offrono per costruire una città moderna e all’altezza delle sfide future” conclude Roberto Severini