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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 13 Maggio 2026

Fiumicino, svolta sulla mobilità: via libera ai nuovi parcheggi a pagamento gestiti dal Comune

La Giunta Baccini avvia l’iter per la sosta regolamentata sul territorio comunale: incassi reinvestiti in viabilità, più controlli sul litorale e agevolazioni per residenti e disabili

 

 

L’Amministrazione comunale di Fiumicino imprime una svolta decisiva alla gestione della mobilità cittadina. Con un apposito atto di indirizzo, la Giunta guidata dal Sindaco Mario Baccini ha ufficialmente avviato l’iter per l’istituzione del nuovo servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale.

 

In un’ottica di massima trasparenza e beneficio collettivo, l’Amministrazione ha scelto di prediligere la gestione tramite la Servizi Civici S.p.A., la propria società partecipata interamente pubblica, con una precisa finalità: ogni risorsa derivante dalla sosta sarà reinvestita integralmente in interventi per il miglioramento della viabilità e della qualità della vita nella nostra Città.

 

Il piano mira a regolamentare il traffico veicolare, con un’attenzione particolare alle zone del litorale che subiscono una forte pressione turistica durante la stagione balneare, ottimizzando gli spazi pubblici e riducendo la sosta selvaggia. L’obiettivo primario è duplice: migliorare la vivibilità urbana e tutelare le fasce più fragili della popolazione, come anziani e persone con disabilità, garantendo loro una gestione degli spazi più ordinata e sicura.

 

Le aree di sosta saranno presidiate da personale specializzato e qualificato, incaricato di assicurare il corretto utilizzo degli spazi e il rispetto delle normative. Tra le misure previste figurano agevolazioni per i residenti e stalli riservati ai portatori di disabilità.

 

 

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aree sosta Parcheggi
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