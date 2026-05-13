Fiumicino punta sul “Turismo delle Radici”: firmata alla Farnesina la convenzione con il Governo

Stanziati 20 milioni di euro per la rigenerazione del Porto Canale e della Fossa Traianea, oltre a 5 milioni per il Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra

Nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina sono state sottoscritte, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, le convenzioni relative agli interventi del “Turismo delle Radici” finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione.

Per il Comune di Fiumicino, il Sindaco Mario Baccini ha firmato la convenzione con Silvia Limoncini, Direttrice Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie.

“Una cerimonia che valorizza un progetto nato da un’idea vincente: permettere agli oltre 80 milioni di italiani all’estero e italodiscendenti nel mondo di riscoprire i luoghi d’origine delle proprie famiglie. Un’opportunità per valorizzare, in chiave turistica, i nostri borghi e i territori, promuovendo le eccellenze enogastronomiche, le strutture ricettive e il saper fare delle piccole e medie imprese italiane” ha sottolineato il Ministro Antonio Tajani.

Per il Comune di Fiumicino sono stati stanziati 20 milioni di euro destinati a interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del Porto Canale sulla Fossa Traianea, ai quali l’Amministrazione comunale intende destinare 15 milioni di euro.

IL PROGETTO PREVEDE Elettrificazione delle banchine con sistemi alimentati da energie rinnovabili, la riqualificazione dell’area della darsena e del waterfront, la ristrutturazione del mercato coperto, oltre alla realizzazione di parcheggi, isole ecologiche e opere di arredo urbano. Ulteriori 5 milioni di euro saranno destinati alla valorizzazione del Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra, con la realizzazione di spazi museali e turistici, percorsi ciclopedonali e un servizio di navetta elettrica per collegare il centro di Fiumicino con il Borgo e i siti archeologici di Isola Sacra.

“Il progetto del Turismo delle Radici non si misurerà soltanto nelle opere che verranno realizzate, ma soprattutto nella capacità di costruire un ponte tra passato e futuro, permettendo alle nuove generazioni di riscoprire la propria storia e la propria identità – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante il suo intervento – Fiumicino, attraverso questo progetto, punta a valorizzare luoghi simbolo della nostra memoria collettiva, come il Borgo dei Bonificatori, dedicato a coloro che hanno sacrificato la propria vita per sanare queste terre dalla malaria, e l’area della Fossa Traianea, elemento centrale del progetto Paese”.

“Un ringraziamento va a tutto il Governo, in particolare modo al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani e alla Farnesina per il sostegno e l’attenzione riservati a questa un’iniziativa” ha concluso il Primo cittadino.

“Il Turismo delle Radici è un segmento in forte crescita che coinvolge 80 milioni di italiani all’estero e valorizza borghi e piccoli centri, promuovendo economia e sviluppo per il nostro Paese – ha evidenziato il Ministro del Turismo – Il Turismo delle Radici non è nostalgia, ma un motore di sviluppo e orgoglio per il nostro Paese”.