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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 13 Maggio 2026

“Quattro passi nella natura”: laboratori didattici nei Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino 

I giovani naturalisti potranno esplorare l’area archeologica alla scoperta delle piante e alla ricerca degli animali e delle loro tracce.

di Dario Nottola

Sabato 23 e domenica 24 maggio, alle 10, i Servizi Educativi del Parco Archeologico organizzano due laboratori didattici rivolti a bambine e bambini da 0 a 11 anni. In occasione della Giornata Europea dei Parchi, tornano, infatti, le attività didattiche nella splendida cornice naturalistica dell’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino.

 

I giovani naturalisti potranno esplorare l’area archeologica, guidati da Serena Vaccaro, alla scoperta delle piante e alla ricerca degli animali e delle loro tracce.

I laboratori sono gratuiti. Solo gli accompagnatori pagano il normale biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: pa-oant.didattica@cultura.gov.it.

L’attività fa parte del Green heritage project, progetto europeo di cui il Parco è partner

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