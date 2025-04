L’ANVVFC alla Via Crucis di Torrimpietra del 18 aprile

“Un’occasione per conoscere da vicino il territorio le sue realtà aggregative e culturali e soprattutto la sua gente”

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, nel contesto delle attività di controllo del territorio come Protezione Civile, con attività di monitoraggio e prevenzione incendi, ha avuto occasione di conoscere da vicino il territorio di Torrimpietra, le sue realtà aggregative e culturali e soprattutto la sua gente.

Tra le attività preminenti e gli appuntamenti fissi per la comunità, è tradizione, da ormai cinque anni, l’organizzazione della Via Crucis, promossa ed organizzata dalla locale Pro Loco di Torrimpietra. Infatti, è prevista per il prossimo venerdì 18 aprile l’organizzazione dell’evento con la partecipazione di oltre cento figuranti, tra cui alcuni volontari dell’ANVVFC di Fiumicino, in un momento aggregativo pasquale che coinvolge tutta la popolazione della località in un’esperienza unica di fede e tradizione.

Questa manifestazione religiosa è resa possibile grazie all’impegno volontario di Giancarlo Piccini, di suo figlio Marco, e di tutta la Pro Loco di Torrimpietra che lavora insieme alla comunità per creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, ricreata grazie alla professionalità della regista Antonella Stabile.

La preparazione della Via Crucis a Torrimpietra è un evento figurato che prevede diverse prove delle parti scenografiche, che comprenderanno, ad esempio, l’ultima cena, i tre processi, il calvario con le diverse cadute del Cristo, la processione con i due ladroni, la crocefissione ed infine la deposizione al sepolcro.

L’intera comunità cittadina, grazie alla Proloco locale, al Presidente Giancarlo Piccini, alla Vice Presidente Teresa Vaccini, e a tutti i volontari, a cui si aggiunta l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, si riunisce per allestire i vari scenari, assicurandosi che ogni dettaglio sia curato per offrire una esperienza emozionale e spirituale a tutti partecipanti. I cittadini di Torrimpietra dimostrano un amore profondo per il proprio territorio collaborando attivamente a questo evento con spirito aggregativo.

Torrimpietra, un tempo parte di un territorio con un nome storico diverso, si trasforma per una sera in un luogo di riflessione e preghiera. Il nome Turris in Petra raccoglie un passato antico che attraverso queste iniziative va a stimolare la curiosità, per un territorio così intrinseco di storia e tradizione.