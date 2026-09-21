Kledi Kadiu a Fiumicino

Il coreografo e danzatore sarà ospite il 20 novembre della Ylenia Centra Studio Danza per uno stage rivolto ai giovani dagli 8 anni in su

di Fernanda De Nitto

Fiumicino si prepara ad accogliere uno dei protagonisti della danza italiana e internazionale. Venerdì 20 novembre, il coreografo e danzatore Kledi Kadiu sarà ospite della scuola “Ylenia Centra Studio Danza” per uno stage rivolto ai giovani ballerini dagli 8 anni in su.

Classe 1974, Kledi Kadiu ha iniziato il proprio percorso artistico in Albania, dove ha studiato danza fino a entrare a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. Fin dagli esordi ha ricoperto ruoli solistici in importanti balletti del repertorio classico, tra cui Giselle, Lo Schiaccianoci e Don Chisciotte.

Il trasferimento in Italia ha segnato una nuova fase della sua carriera, portandolo a conquistare una grande popolarità anche attraverso la televisione. La partecipazione ad “Amici” e ad altre importanti trasmissioni lo ha reso uno dei volti più conosciuti della danza dal grande pubblico.

Da anni Kledi è impegnato anche nella formazione e nella divulgazione dell’arte della danza, attraverso stage e workshop organizzati in diverse città italiane.

Proprio questa esperienza sarà al centro dell’appuntamento di Fiumicino, pensato per offrire ai ragazzi del territorio la possibilità di vivere una giornata di studio e confronto direttamente in sala con un professionista di lunga esperienza.

Con questo appuntamento, la scuola “Ylenia Centra Studio Danza” prosegue dunque nel suo impegno a proporre ai propri allievi e ai giovani danzatori del territorio occasioni di formazione e confronto con professionisti del settore.

Lo stage non sarà, infatti, riservato esclusivamente agli allievi della scuola, ma sarà aperto anche ai giovani danzatori interessati a partecipare, trasformando l’appuntamento in un momento di incontro e condivisione tra ragazzi uniti dalla stessa passione.

Una giornata dedicata alla danza, ma anche alla crescita, al confronto e alla scoperta di nuovi stimoli, per continuare a coltivare con passione e determinazione il proprio percorso artistico.

Info e prenotazioni: 342.9976928