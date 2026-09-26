Generazione Roma Music Contest, al via il concorso dedicato ai giovani talenti musicali

Iscrizioni fino al 30 ottobre per le band emergenti delle scuole superiori

di Dario Nottola

Torna il concorso musicale della Capitale nato per sostenere i giovani musicisti. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Generazione Roma Music Contest, rivolto a tutte le band emergenti delle scuole superiori di Roma. Promosso dall’Ufficio di scopo Politiche Giovanili di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con l’organizzazione di Arte2o, il contest intende dare spazio e visibilità alla creatività giovanile, offrendo un’opportunità di crescita e di valorizzazione del talento e favorendo l’incontro con esperti e addetti ai lavori del settore musicale.

Le iscrizioni, completamente gratuite, rimarranno aperte fino al 30 ottobre 2026. Possono partecipare, nella categoria composizioni originali e nella categoria cover, tutte le band libere da contratti discografici e/o editoriali, residenti o domiciliate nel Comune di Roma, composte da musicisti dai 13 ai 20 anni di età, con almeno un componente iscritto a una scuola superiore di Roma. Per iscriversi, collegandosi online al sito, oltre a inviare l’apposito modulo, i gruppi dovranno caricare sulla propria pagina TikTok e Instagram il video di una loro esibizione. Ogni band potrà iscriversi a entrambe le categorie. Il regolamento è sul sito dedicato contest.generazioneroma.it.

Chiuse le iscrizioni, entro il 10 novembre verranno annunciate le dieci band finaliste, cinque per categoria, che dovranno poi frequentare due sessioni di workshop formativo presso l’Arte2o Music Academy nei due weekend del 21-22 e 28-29 novembre 2026. Per la finale, le band si fronteggeranno esibendosi dal vivo il 30 novembre al Monk, riferimento assoluto della musica live a Roma. La prima edizione del contest ha visto trionfare i DLEMMA (nella categoria composizioni originali) e i FlowHertz (nella categoria cover).