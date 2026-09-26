Trofeo Fiumicino, al Pala Supernova torna il grande basket interregionale

Domani a Passoscuro la terza edizione de “La Casa del Basket”: in campo Supernova Fiumicino, Academy Basket Parete e S. Anna Morena

Una tradizione che si rinnova e un appuntamento ormai diventato un punto fermo della preseason. Domani, al Pala Supernova di Passoscuro, andrà in scena la terza edizione del Trofeo Fiumicino “La Casa del Basket”, torneo interregionale organizzato dalla Supernova Fiumicino del presidente Porfidia.

L’edizione 2026 vedrà protagoniste tre formazioni pronte a misurare condizione, intesa e ambizioni in vista della nuova stagione. Oltre ai padroni di casa della Supernova Fiumicino, prenderanno parte al triangolare l’Academy Basket Parete, formazione campana impegnata nel campionato di DR1, e il S. Anna Morena, squadra laziale anch’essa ai nastri di partenza della DR1.

Per la Supernova sarà un test importante dopo le prime settimane di preparazione, come sottolineato alla vigilia dal coach Giorgio Russo.

“Arriviamo all’appuntamento nel modo giusto, con un gruppo che ha dimostrato di essere già unito e che non vede l’ora di iniziare a fare sul serio. Intanto, però, abbiamo un evento importante che potrà dirci se siamo davvero lo specchio di queste prime settimane di lavoro“.

Il tecnico guarda con fiducia ai progressi compiuti dalla squadra: “Credo che arriveranno risposte confortanti, perché i ragazzi hanno lavorato bene con il mio collaboratore Ludovisi e con il preparatore Raia, che hanno svolto un lavoro encomiabile. Ora dobbiamo iniziare a dimostrare in campo le nostre potenzialità e giocare una pallacanestro piacevole, capace di avvicinare e divertire i nostri tifosi”.

Il Trofeo rappresenterà dunque un primo banco di prova significativo per la Supernova, chiamata a trasformare il lavoro svolto in palestra nelle prime indicazioni concrete sul parquet.

IL PROGRAMMA

Ore 16:00 – Academy Basket Parete vs S. Anna Morena

Ore 18:00 – Supernova Fiumicino vs Academy Basket Parete

Ore 20:00 – Supernova Fiumicino vs S. Anna Morena