Fregene, al Parco Avventura arriva il Parco delle Zucche dal 19 settembre al 1 novembre

Ogni sabato e domenica pumpkin patch, laboratori, caccia al tesoro e attività per tutta la famiglia

di Dario Nottola

Il Parco delle Zucche arriva a Fregene.

Dal 19 settembre al 1 novembre, ogni sabato e domenica, il Parco Avventura Fregene si trasforma in un grande villaggio autunnale dedicato alle famiglie. Un classico pumpkin patch che muove i primi passi tra la pineta e il mare. Un progetto che vede la collaborazione tra Parco Avventura Fregene e BackFlip Fregene.

Ogni weekend una nuova esperienza tra natura, creatività e divertimento, con raccolta della propria zucca con la carriola, laboratorio di intaglio e pittura della zucca, caccia al tesoro per tutta la famiglia, scenografie e postazioni fotografiche, laboratori speciali e attività a tema sempre diverse.

Dalla Grande Festa del Raccolto alla Scuola di Streghe e Maghi, dai Piccoli Contadini alla Grande Festa di Halloween: ogni fine settimana il Parco delle Zucche cambia storia, ma la magia rimane sempre la stessa.

Ogni sabato e domenica, dalle 10 fino al tramonto, il villaggio a tema aprirà le porte tra balle di fieno, carretti agricoli, spaventapasseri e la casetta della strega. Il percorso pensato per i più piccoli parte con la carriola per raggiungere il campo e raccogliere la propria zucca: non le solite zucche finte da decorazione, ma la varietà vera e commestibile Moscata di Provenza, dalla buccia screziata di verde e arancione, per poi passare ai laboratori di intaglio e pittura, al laboratorio a tema, fermarsi negli angoli fotografici dedicati e chiudere la giornata con una caccia al tesoro in famiglia.

Al via il 19 e 20 settembre con la “Grande Festa del Raccolto“; poi, tra spaventapasseri da salvare, indagini nel Parco, la Scuola di Streghe e Maghi e i primi buffi mostri d’autunno, fino alla Grande Festa di Halloween del 31 ottobre e alla chiusura stagionale del 1 novembre con l’Ultimo Raccolto.

Dove: Parco Avventura Fregene, in via della Veneziana.

Quando: tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 al tramonto.

Biglietti: un biglietto unico per tutta l’esperienza, 15 euro per i bambini dai 3 anni in su (ingresso, carriola, raccolta della zucca, zucca da portare a casa, laboratorio di intaglio e pittura, foto, caccia al tesoro); accompagnatore 5 euro; bambini sotto i 3 anni, 5 euro.

Fattoria didattica e go-kart a pedali sono liberamente accessibili, senza biglietti aggiuntivi.

In vendita su ilparcodellezucche.it.

Info: parcoavventurafregene@gmail.com – 324 557 6210.

Facebook: facebook.com/ilparcodellezucche – Instagram: instagram.com/ilparcodellezucche.