Perla sfida le onde, la Guardia Costiera la salva

Il setter inglese si lancia in mare all’inseguimento di un cormorano e non riesce più a tornare a riva. Provvidenziale l’intervento dei soccorritori di Fiumicino, che la recuperano e la riconsegnano al proprietario

Seguendo il suo istinto si è lanciata in acqua per inseguire un cormorano, ma il mare mosso le ha impedito di fare ritorno a riva.

Protagonista della disavventura è Perla, un setter inglese che, dopo essersi allontanata dalla riva, si è ritrovata in difficoltà tra le onde, attirando l’attenzione dei presenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

È così scattata l’operazione di soccorso della Guardia Costiera di Fiumicino, intervenuta per recuperarla e riportarla sana e salva a terra. Nonostante le difficoltà dovute alle condizioni del mare i soccorritori, imbarcato il proprietario dell’animale, sono riusciti a raggiungere Perla, ormai impossibilitata a rientrare autonomamente, e a trarla in salvo.

Un intervento tempestivo che ha consentito di mettere fine alla disavventura in mare dell’animale, potenzialmente pericolosa poiché i setter inglesi non sono abili nuotatori come retriever o labrador.

Una volta recuperata, Perla ha potuto finalmente riabbracciare il suo proprietario Filippo, che ha tirato un sospiro di sollievo alla vista della sua amica a quattro zampe nuovamente al sicuro.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine e con una preziosa dimostrazione di attenzione e professionalità da parte degli uomini della Guardia Costiera di Fiumicino, sempre impegnati nelle attività di vigilanza e soccorso lungo il litorale.

Perla, probabilmente, ci penserà due volte prima di lanciarsi all’inseguimento del prossimo uccello marino. Ma una cosa è certa: anche se questa volta il suo istinto da cacciatrice l’ha portata un pò troppo lontano dalla costa, fortunatamente potrà tornare a correre sulla terraferma.