Rottamazione Quinquies, ripartono gli incontri informativi con i cittadini

Il 2 settembre appuntamento a Fregene e il 7 a Maccarese per illustrare agevolazioni, modalità di adesione e nuove opportunità per regolarizzare i debiti con il Comune

di Fernanda De Nitto

Proseguono, dopo la pausa estiva, gli incontri informativi per tutti i cittadini riguardanti le delucidazioni sulla Rottamazione Quinquies e le nuove opportunità riservate a coloro che hanno pendenze economiche nei confronti dell’amministrazione.

Il prossimo appuntamento previsto è quello di mercoledì 2 settembre, alle 17.30, presso il Centro Anziani di Fregene, in Via Porto Conte, 2 e di lunedì 7 settembre, sempre alle ore 17.30, alla Casa della Partecipazione di Maccarese, in Via del Buttero, 10.

Tutti gli incontri sono stati promossi dalla consigliera comunale Valentina Giua, vedranno la presenza del Sindaco Mario Baccini e come relatore Andrea Mazzillo, amministratore delegato di Servizi Civici S.p.A..

Le assemblee sono dedicate alla conoscenza del nuovo regolamento, che ha introdotto importanti misure di agevolazione per consentire ai cittadini, imprese ed enti, di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, con condizioni particolarmente vantaggiose. Tale definizione agevolata, riguarda i debiti derivanti da Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale, sanzioni amministrative e verbali per violazioni al Codice della Strada, con atti notificati entro il 31 dicembre 2024.

Nell’occasione saranno illustrate le principali novità fiscali e le misure introdotte per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione mediante soluzioni agevolate e sostenibili, fornendo risposte chiare e concrete alla cittadinanza rispetto alle nuove possibilità messe a disposizione.

“Le iniziative sono quindi occasione di confronto per l’amministrazione ed i cittadini, al fine di chiarire eventuali dubbi, facilitando la conoscenza delle procedure riguardanti l’accesso alle nuove forme di definizione agevolata delle pendenze comunali – afferma la consigliera comunale Valentina Giua – Il nuovo regolamento costituisce, infatti, una valida e concreta opportunità per i residenti di sanare pendenze e irregolarità fiscali, riducendo in modo significativo il peso economico derivante da sanzioni, interessi e maggiorazioni”.