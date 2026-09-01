Focene, nuovi orari per il Parco Matiddi: apertura anticipata alle 7:30

Dal 1° settembre cancelli aperti fino alle 20:30. L’assessore Costa: “Più fruibilità per cittadini e famiglie, senza rinunciare alla sicurezza”
Cambiano gli orari di apertura del Parco Matiddi di Focene. A partire dal 1° settembre, l’area verde sarà accessibile ogni giorno dalle 7:30 alle 20:30.
La modifica è stata disposta a seguito delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione comunale sulle esigenze di fruibilità del parco e sulle condizioni di sicurezza dell’area.
L’apertura viene quindi anticipata, consentendo ai cittadini di entrare nel parco già dalle prime ore della giornata, mentre la chiusura viene fissata alle 20:30 anche in considerazione della progressiva riduzione delle ore di luce con l’avvicinarsi della stagione autunnale.
“L’apertura anticipata alle 7:30 permetterà a cittadini e famiglie di usufruire del Parco fin dalle prime ore del mattino – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa – La chiusura alle 20:30 risponde invece a esigenze di sicurezza legate al progressivo ridursi delle ore di luce”.
“Con il nuovo orario vogliamo garantire una maggiore fruibilità del Parco, assicurando allo stesso tempo le necessarie condizioni di sicurezza per tutti i cittadini” conclude Costa.
Il nuovo orario del Parco Matiddi sarà dunque 7:30-20:30, con decorrenza dal 1° settembre.