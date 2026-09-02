Fiumicino, strisce blu in contrasto con i cartelli di sosta gratuita sul lungomare della Salute provocano sconcerto tra i turisti

Un parcometro con la data sbagliata scatena la rabbia delle persone dirette in spiaggia

di Umberto Serenelli

C’è qualche problema irrisolto nella gestione delle strisce blu sul lungomare della Salute a Fiumicino che sta provocando disagi e sconcerto tra i turisti diretti in spiaggia.

Il primo è legato al parcometro installato all’incrocio con via Formoso che emette tickets con la data che risale al 2025 e l’altro al rompicapo di alcune aree sosta, che si affacciano lungo la litoranea, dove sono presenti gli stalli blu ma anche il cartello di “sosta gratuita”.

Sono singolari le scene che si svolgono davanti al parcometro con data errata. “Sono stati installati da poco e nessuno si è preso la briga di controllare la data – precisa Anna proveniente da Roma – Ora faccio alcune foto con il cellulare e se mi dovesse arrivare una contravvenzione denuncio il comune di Fiumicino”.

Sul parcometro installato davanti al chiosco Papaya beach esposto anche l’avviso: “Pagamenti carte e bancomat non attivi: solo monete e app”.

La confusione del sistema “sosta” sul lungomare della cittadina balneare è presente anche sul display dello stesso parcometro dove compaiono le voci per l’emissione dei tickets relativi a “camper e bus” quando in realtà sul lungomare non ci sono stalli per tali mezzi. È chiaro invece nel cartello verticale posto vicino all’emettitore, dove dette voci sono state opportunamente oscurate.

I turisti vengono assaliti dallo sconforto quanti decidono di sostare nelle piazzole dove a terra c’è il tracciato di colore blu ma all’ingresso il cartello del parcheggio “gratuito”.

Il rebus è dunque servito e i romani lo risolvono a modo loro. “Nel dubbio – precisa un uomo anziano proveniente da quartiere Magliana – preferisco spendere 5 euro per l’intera giornata che beccarmi una multa”.

“Io faccio le foto alle strisce e al cartello che sono in evidente contrasto – replica un amico – se mi dovesse arrivare una multa la contesto”.