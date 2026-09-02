Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 2 Settembre 2026

Fiumicino, strisce blu in contrasto con i cartelli di sosta gratuita sul lungomare della Salute provocano sconcerto tra i turisti

Un parcometro con la data sbagliata scatena la rabbia delle persone dirette in spiaggia

 

 

di Umberto Serenelli

 

 

C’è qualche problema irrisolto nella gestione delle strisce blu sul lungomare della Salute a Fiumicino che sta provocando disagi e sconcerto tra i turisti diretti in spiaggia.

 

 

Il primo è legato al parcometro installato all’incrocio con via Formoso che emette tickets con la data che risale al 2025 e l’altro al rompicapo di alcune aree sosta, che si affacciano lungo la litoranea, dove sono presenti gli stalli blu ma anche il cartello di “sosta gratuita”.

 

 

Sono singolari le scene che si svolgono davanti al parcometro con data errata. “Sono stati installati da poco e nessuno si è preso la briga di controllare la data – precisa Anna proveniente da Roma – Ora faccio alcune foto con il cellulare e se mi dovesse arrivare una contravvenzione denuncio il comune di Fiumicino”.

 

 

Sul parcometro installato davanti al chiosco Papaya beach esposto anche l’avviso: “Pagamenti carte e bancomat non attivi: solo monete e app”.

 

La confusione del sistema “sosta” sul lungomare della cittadina balneare è presente anche sul display dello stesso parcometro dove compaiono le voci per l’emissione dei tickets relativi a “camper e bus” quando in realtà sul lungomare non ci sono stalli per tali mezzi. È chiaro invece nel cartello verticale posto vicino all’emettitore, dove dette voci sono state opportunamente oscurate.

 

I turisti vengono assaliti dallo sconforto quanti decidono di sostare nelle piazzole dove a terra c’è il tracciato di colore blu ma all’ingresso il cartello del parcheggio “gratuito”.

 

 

Il rebus è dunque servito e i romani lo risolvono a modo loro. “Nel dubbio – precisa un uomo anziano proveniente da quartiere Magliana – preferisco spendere 5 euro per l’intera giornata che beccarmi una multa”.

 

 

“Io faccio le foto alle strisce e al cartello che sono in evidente contrasto – replica un amico – se mi dovesse arrivare una multa la contesto”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Parcheggi Parcometro strisce blu
Articoli correlati
Focus

Fregene, al Parco Avventura arriva il Parco delle Zucche dal 19 settembre al 1 novembre

mercoledì, 2 Settembre 2026
Cronaca

Fiumicino, strisce blu in contrasto con i cartelli di sosta gratuita sul lungomare della Salute provocano sconcerto tra i turisti

mercoledì, 2 Settembre 2026
Articoli

Perla sfida le onde, la Guardia Costiera la salva

martedì, 1 Settembre 2026
Cronaca

Rottamazione Quinquies, ripartono gli incontri informativi con i cittadini

martedì, 1 Settembre 2026
Cronaca

Focene, nuovi orari per il Parco Matiddi: apertura anticipata alle 7:30

martedì, 1 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci