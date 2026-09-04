Fiumicino Jazz Festival, gran finale con l’omaggio a Miles Davis e John Coltrane

Domenica 6 settembre al Museo del Saxofono il concerto “Kindred Modes” dedicato al centenario della nascita dei due maestri del jazz

di Dario Nottola

Domenica 6 settembre, alle 21, il Museo del Saxofono ospita l’ultimo appuntamento del “Fiumicino Jazz Festival”, che chiude la sua edizione 2026 con un concerto dedicato a due figure che hanno segnato in maniera indelebile la storia del jazz: Miles Davis e John Coltrane, entrambi nati nel 1926 e celebrati quest’anno nel centenario della nascita.

Sul palco il quartetto capitanato dal saxofonista Patrizio Destriere, con Pierpaolo Principato al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, affiancato, per l’occasione, dallo special guest Nicola Tariello alla tromba e al flicorno.

La formazione presenterà “Kindred Modes – Omaggio a Miles & Coltrane”, un progetto nato come tributo vivo e creativo allo straordinario incontro artistico tra Davis e Coltrane e, in particolare, alla musica dei quintetti che li videro insieme protagonisti di una delle stagioni più fertili e rivoluzionarie del jazz moderno.

Non una semplice rilettura del repertorio storico, ma un viaggio che prende i grandi temi del passato come punto di partenza per portarli nel presente. Gli arrangiamenti trasformano le composizioni originali attraverso riarmonizzazioni, nuove soluzioni timbriche, spazi di sospensione e ampie esplorazioni sonore, lasciando grande libertà all’improvvisazione collettiva e alla personalità dei singoli interpreti.

“Kindred Modes” interroga l’eredità di Miles Davis e John Coltrane, anziché limitarsi a riprodurla: i temi vengono smontati e ricomposti per far emergere nuovi contrasti, colori e possibilità improvvisative, restituendo nel presente quella straordinaria tensione verso la ricerca che ha caratterizzato l’incontro fra i due maestri.

Il concerto del 6 settembre rappresenta così il gran finale del Fiumicino Jazz Festival 2026, affidato a un progetto che celebra il centenario di due giganti del Novecento, guardando non soltanto alla loro storia, ma soprattutto alla vitalità che la loro musica continua ad avere nel jazz contemporaneo.

Il Fiumicino Jazz Festival è promosso dal Museo del Saxofono, con la direzione artistica di Attilio Berni, e si inserisce nella programmazione culturale sostenuta dalla Città di Fiumicino, che riconosce nel Museo un presidio culturale di eccellenza del territorio.