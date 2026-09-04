Disabilità e lavoro, Stasio: “Creare opportunità concrete per autonomia e inclusione”

Il consigliere comunale rilancia il percorso di inclusione lavorativa attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive locali

“Favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità significa offrire loro nuove possibilità di crescita e di autonomia.” Lo dichiara il Consigliere comunale Mauro Stasio, membro della Commissione Politiche Sociali, in merito al progetto che mira a creare percorsi di inclusione lavorativa attraverso il coinvolgimento delle aziende locali.

“È un’ iniziativa – aggiunge – nella quale credo molto e sulla quale stiamo lavorando in sinergia con l’Assessore alle Politiche Sociali. L’obiettivo è mettere in relazione le persone con disabilità con le realtà produttive del nostro territorio, individuando contesti nei quali possano trovare una reale possibilità di crescita e di autonomia. Il lavoro rappresenta molto più di un’occupazione: significa assumersi delle responsabilità, costruire relazioni e avere un ruolo attivo nella società.”

“Da anni seguo con particolare attenzione le esigenze e le istanze delle persone con disabilità e delle loro famiglie – prosegue – e credo sia importante compiere un ulteriore passo in avanti, lavorando sempre di più sull’autonomia. Non dobbiamo limitarci a pensare all’inclusione come un principio, ma dobbiamo trasformarla in opportunità. Sul territorio abbiamo tante realtà imprenditoriali e commerciali e il loro coinvolgimento può aprire nuove prospettive e creare occasioni che oggi, in molti casi, mancano.”

Il progetto sarà inoltre oggetto di confronto all’interno della Commissione Politiche Sociali, per approfondirne gli aspetti e contribuire alla definizione del percorso che l’Amministrazione intende avviare.

“La Commissione sarà un luogo importante di confronto e di proposta per costruire un modello serio e strutturato.” conclude Stasio.