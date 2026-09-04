Fiumicino, delegazione dell’Ambasciata indonesiana in visita al molo: focus sulla pesca locale

Nel pomeriggio l’incontro con l’assessore alla Pesca Stefano Costa e il presidente della Pesca Romana Gennaro Del Prete. Al centro del confronto tecniche, organizzazione e attività della flotta peschereccia del territorio

Una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica di Indonesia farà visita questo pomeriggio, alle ore 15, al molo di Fiumicino per conoscere da vicino la realtà della pesca locale e le modalità operative della flotta peschereccia del territorio.

Ad accogliere la rappresentanza indonesiana saranno l’assessore alla Pesca, Stefano Costa, e il presidente della Pesca Romana, Gennaro Del Prete.

La visita rappresenterà un’importante occasione di confronto e approfondimento sul comparto ittico di Fiumicino. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali tecniche di pesca adottate dagli operatori locali, l’organizzazione delle attività in mare e le caratteristiche della filiera produttiva legata alla marineria fiumicinese.

Un momento di dialogo che consentirà alla delegazione diplomatica di conoscere più da vicino una delle attività storicamente legate all’identità economica e produttiva della città, favorendo allo stesso tempo uno scambio di esperienze e conoscenze sul settore della pesca.

“È sempre un piacere confrontarsi con realtà internazionali, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le peculiarità e le eccellenze del nostro territorio” ha dchiarato Stefano Costa