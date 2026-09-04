Disabilità e lavoro, Fiumicino costruisce una rete con le imprese

Il Comune prepara un nuovo progetto per favorire autonomia e inclusione occupazionale. Da settembre tavoli tecnici con le realtà produttive del territorio

Su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino sta prendendo forma un nuovo progetto dedicato alle persone con disabilità e alla costruzione di percorsi per favorirne l’autonomia e l’inclusione nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è creare una rete stabile di collaborazione tra il Comune e le aziende del territorio, e coinvolgere il tessuto produttivo locale per dare opportunità concrete alle persone con disabilità.

“Ogni individuo possiede competenze e potenzialità differenti e il nostro compito è creare le condizioni affinché possano emergere e trovare uno spazio adeguato – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca – Per questo vogliamo coinvolgere direttamente le aziende del territorio, costruendo con loro una rete capace di mettere in relazione le esigenze delle imprese con le attitudini delle persone che intraprenderanno questi percorsi.”

Un ruolo centrale sarà quindi affidato alle imprese, alle attività commerciali e alle diverse realtà produttive di Fiumicino, che potranno diventare parte di un modello di inclusione fondato sulla collaborazione tra pubblico, privato e servizi territoriali.

“Fiumicino dispone di un tessuto imprenditoriale ampio e diversificato e siamo convinti che possa rispondere positivamente a questa iniziativa – prosegue l’Assessore – Il progetto sarà portato all’attenzione della Commissione consiliare competente, affinché possa essere condiviso e approfondito nell’ambito di un confronto istituzionale. Inoltre l’Amministrazione intende avviare un dialogo con le realtà economiche locali interessate, attraverso dei tavoli tecnici, a partire già da settembre, per raccogliere la disponibilità e verificare le possibilità di inserimento sulla base dei differenti profili”.

“È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare – conclude Monica Picca – accompagnare e sostenere, ma soprattutto creare le condizioni perché ciascuno possa esprimere al meglio il suo potenziale e acquisire autonomia.”