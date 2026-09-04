Pala Tiro con l’arco, al via i primi interventi per la realizzazione della struttura sportiva a Fiumicino

La struttura sorgerà in viale Danubio, accanto al PalaFersini, ampliando ulteriormente l’offerta sportiva del territorio.

di Dario Nottola

Primi passi concreti per la realizzazione di una struttura dedicata alla disciplina del tiro con l’arco a Fiumicino. Come sottolineato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, sorgerà in viale Danubio, accanto al PalaFersini, ampliando ulteriormente l’offerta sportiva del territorio. In questi giorni si sono viste le ruspe al lavoro nel terreno accanto al palazzetto dello sport per gli interventi preliminari, che comprendono i sondaggi per la rilevazione di eventuali ordigni bellici e che dureranno due mesi. Poi, se non ci saranno intoppi, saranno al via i lavori per la realizzazione del nuovo polo sportivo, che si candida ad essere all’avanguardia in Italia nel novero del tiro con l’arco e che, si stima, si completeranno nell’arco di 12 mesi.

Sarà, come dicevamo, una struttura moderna e funzionale: ci saranno, ad esempio, bersagli elettronici digitali. Sarà interamente coperta con una struttura in legno lamellare, armonizzandosi con quella limitrofa del PalaFersini; sarà dotata inoltre di infermeria, sala ristoro, tribune per il pubblico ed una sala conferenze. Negli spazi esterni, arredi per attività anche per bambini, verde ed un piccolo parcheggio, utilizzabile per addetti ai lavori, in caso di eventi, forze dell’ordine, servizi sanitari, stampa, ecc.

“Stiamo lavorando per creare impianti che non siano soltanto nuovi, ma progettati per rispondere alle esigenze delle diverse discipline sportive – sottolinea il vice sindaco Giovanna Onorati – In questo caso parliamo di una struttura con caratteristiche tecniche di alto livello, inserita in un’area che sta assumendo una vocazione sportiva sempre più importante. Seguiremo con attenzione tutte le fasi dell’intervento, dai lavori preliminari fino alla realizzazione dell’impianto, con l’obiettivo di consegnare alla città un polo moderno, sicuro e pienamente fruibile”.