Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 4 Settembre 2026

Pala Tiro con l’arco, al via i primi interventi per la realizzazione della struttura sportiva a Fiumicino

La struttura sorgerà in viale Danubio, accanto al PalaFersini, ampliando ulteriormente l’offerta sportiva del territorio.

 

 

di Dario Nottola

 

Primi passi concreti per la realizzazione di una struttura dedicata alla disciplina del tiro con l’arco a Fiumicino. Come sottolineato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, sorgerà in viale Danubio, accanto al PalaFersini, ampliando ulteriormente l’offerta sportiva del territorio. In questi giorni si sono viste le ruspe al lavoro nel terreno accanto al palazzetto dello sport per gli interventi preliminari, che comprendono i sondaggi per la rilevazione di eventuali ordigni bellici e che dureranno due mesi. Poi, se non ci saranno intoppi, saranno al via i lavori per la realizzazione del nuovo polo sportivo, che si candida ad essere all’avanguardia in Italia nel novero del tiro con l’arco e che, si stima, si completeranno nell’arco di 12 mesi.

 

 

Sarà, come dicevamo, una struttura moderna e funzionale: ci saranno, ad esempio, bersagli elettronici digitali. Sarà interamente coperta con una struttura in legno lamellare, armonizzandosi con quella limitrofa del PalaFersini; sarà dotata inoltre di infermeria, sala ristoro, tribune per il pubblico ed una sala conferenze. Negli spazi esterni, arredi per attività anche per bambini, verde ed un piccolo parcheggio, utilizzabile per addetti ai lavori, in caso di eventi, forze dell’ordine, servizi sanitari, stampa, ecc.

 

 

“Stiamo lavorando per creare impianti che non siano soltanto nuovi, ma progettati per rispondere alle esigenze delle diverse discipline sportive – sottolinea il vice sindaco Giovanna Onorati – In questo caso parliamo di una struttura con caratteristiche tecniche di alto livello, inserita in un’area che sta assumendo una vocazione sportiva sempre più importante. Seguiremo con attenzione tutte le fasi dell’intervento, dai lavori preliminari fino alla realizzazione dell’impianto, con l’obiettivo di consegnare alla città un polo moderno, sicuro e pienamente fruibile”.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, trasporti e scuola: servizi pronti al via, resta il nodo TPL

venerdì, 4 Settembre 2026
Cronaca

Quarta pista, FuoriPISTA chiede trasparenza e il riavvio della procedura

venerdì, 4 Settembre 2026
Cronaca

Lavori all’Ecocentro di via Pesce Luna, cambia temporaneamente la viabilità

venerdì, 4 Settembre 2026
Cronaca

Fiumicino, l’ufficio postale di via del Riccio di Mare si trasferisce temporaneamente in via del Faro

venerdì, 4 Settembre 2026
Cronaca

Isola Sacra, si riaccende l’incendio della notte: 30 persone evacuate - VIDEO

venerdì, 4 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci