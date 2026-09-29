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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 29 Settembre 2026

Fiumicino diventa il centro del mondo con “Mondo in fiera”

Due giorni in via Torre Clementina tra culture, tradizioni, sapori internazionali, spettacoli folkloristici e solidarietà: appuntamento sabato 3 e domenica 4 ottobre

 

 
di Fernanda De Nitto

 

Si terrà il prossimo fine settimana l’evento internazionale di cultura, tradizioni e gastronomia “Mondo in fiera”, previsto presso Via Torre Clementina nelle giornate di sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre.

 

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, prevede l’organizzazione di spettacoli internazionali, iniziative di valorizzazione e conoscenza delle differenti culture mondiali, rappresentazioni folkloristiche delle diverse nazioni e una proposta culinaria con stand gastronomici nazionali ed esteri.

 

Fiumicino diverrà il centro del mondo, dove si incontreranno usi, costumi e tradizioni di diverse nazioni che accoglieranno il pubblico tra sfilate di costumi tipici, balli e danze popolari, iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, dimostrazioni pratiche di diverse discipline e, soprattutto, tanto divertendo nel segno della condivisione e della cooperazione tra popoli del mondo.

 

La rassegna internazionale si aprirà il prossimo sabato 3 ottobre con l’apertura del mercatino internazionale e degli stand gastronomici. Alle 12.00 si terrà, anche, una conferenza dedicata a presentare le iniziative a sostegno del Malawi, a cura dell’Associazione “Africa sotto sopra”. A seguire, alle ore 16.00 vi sarà una conferenza sulla disciplina giapponese del Reiki e alle 17.00 il contest “La sfilata del mondo” dove si è invitati a partecipare indossando l’abito tradizionale del proprio paese di origine.

 

Il contest nella giornata di domenica decreterà il vincitore tra i migliori costumi presenti, il quale si aggiudicherà un pranzo in un ristorante di Fiumicino. Coloro che sono interessati a partecipare alla sfilata sono invitati ad inviare una e-mail a associazione.weforyou@gmail.com, indicando i dati anagrafici e una fotografia dell’abito.

 

La serata di sabato sarà poi dedicata ai grandi spettacoli internazionali, a partire dai fratelli Hernandez e i lori balli latini americani, per poi passare ad una esibizione di un’antica danza del ventre e sciabola. Gli eventi proseguiranno con il “Michael Jackson musical show” e la Country Americana.

 

La giornata di domenica si aprirà sempre con gli stand del mercatino e delle prelibatezza gastronomiche, per poi passare nel pomeriggio agli eventi culturali, tra cui alle 17.00 lo spettacolo di musica e danze tradizionali della Romania e Transilvania. La serata si chiuderà con l’esibizione di musica e balli irlandesi e la dance 60-70.

 

L’evento di Via Torre Clementina costituirà, quindi, un crocevia di popoli e culture, dove gli interessati potranno fare un viaggio intorno al mondo senza muoversi minimamente da Fiumicino.

 

 

 

 

 

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