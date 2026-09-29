Definizione agevolata, l’opposizione attacca: “Il Comune corregge la misura dopo pochi mesi”

I consiglieri comunali di opposizione criticano le modifiche alla misura: “Ridotti gli interessi e aumentate le rate. Servono chiarezza e massima trasparenza sulle scelte dell’amministrazione”

Torna al centro del confronto politico la definizione agevolata dei debiti nei confronti del Comune. A pochi mesi dall’introduzione della misura, le nuove modifiche previste dall’amministrazione suscitano le critiche dei consiglieri comunali di opposizione, che contestano sia la necessità di intervenire nuovamente sul provvedimento sia l’estensione delle agevolazioni a posizioni debitorie di importo rilevante.

“Dopo appena pochi mesi il Comune è costretto a correggere i propri errori e le proprie mancanze sulla definizione agevolata. Si spostano date, si riducono gli interessi e si aumenta il numero delle rate. Insomma, si interviene nuovamente su una misura che era stata presentata come uno strumento a sostegno dei cittadini”, dichiarano i consiglieri comunali di opposizione.

“Il problema è che – aggiungono – mentre si continua a parlare di agevolazioni per i piccoli, nei fatti si interviene anche sulle posizioni di chi ha debiti molto rilevanti nei confronti del Comune. È difficile non chiedersi quale sia la logica di queste scelte e, soprattutto, perché l’amministrazione abbia dovuto correggere dopo così poco tempo le proprie decisioni”.

“Prima si annuncia, poi si corregge, poi si ampliano le agevolazioni. È l’ennesimo esempio di una gestione che procede per tentativi, senza una visione chiara. E quando si parla di milioni di euro che il Comune deve riscuotere, ogni modifica dovrebbe essere spiegata con la massima trasparenza ai cittadini”, concludono i consiglieri comunali di opposizione.