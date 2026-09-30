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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 30 Settembre 2026

Al via seconda edizione di “Ti Rispetto” contro violenza e bullismo

Percorso per giovani su rispetto, parità e inclusione. Baldassarre: “La cultura del rispetto è il fondamento di una società libera”

 

 

di Dario Nottola

 

 

Prevenire la violenza contro le donne, il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione, promuovendo per i più giovani un percorso formativo all’insegna del rispetto, della parità, dell’inclusione e delle pari opportunità. È l’obiettivo della seconda edizione di “Ti Rispetto”, il programma regionale presentato nella Sala Tirreno della sede della Regione Lazio.

 

 

Sono intervenuti, tra gli altri, Simona Baldassarre, assessore a Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio; l’attrice Serena Autieri; il cantante Briga; il poeta Davide Rondoni e Andrea Ciarrocchi, Alfiere della Repubblica. Presenti i partner del progetto: MOIGE – Movimento Italiano Genitori, Insieme verso Nuovi Orizzonti, Accademia dei Silenti e Fondazione Museo MAXXI. Il progetto, fortemente voluto dall’assessore Simona Baldassarre, è realizzato con il supporto di Lazio Innova e dei partner istituzionali. Nel corso dell’anno scolastico 2026/2027 accompagnerà studenti, scuole e famiglie in un percorso integrato rivolto alle giovani generazioni. La nuova edizione consolida il modello sperimentato precedentemente, che comprende attività educative e formative, laboratori, supporto psicologico, linguaggi artistici e creativi, contenuti digitali, comunicazione multicanale ed eventi istituzionali. Si punta a consolidare una rete regionale in grado di contribuire alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti violenti e discriminatori, rafforzando le competenze socio-emotive e promuovendo modelli relazionali positivi.

 

 

“La cultura del rispetto è il fondamento di una società libera dalla violenza e dalla discriminazione. Con il programma Ti Rispetto, la Regione Lazio continua a investire nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo ascolto, inclusione e solidarietà. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e famiglie possiamo costruire comunità più consapevoli e accoglienti. Il nostro impegno è anche sostenere chi si trova in difficoltà e valorizzare ogni persona, affinché il rispetto diventi la regola e non l’eccezione”, ha dichiarato Simona Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia e Servizio civile della Regione Lazio.

 

 

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Ti Rispetto
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