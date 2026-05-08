Festa delle Oasi Lipu: due giorni tra paludi, fenicotteri e birdwatching

Coinvolte 26 aree protette con escursioni, workshop fotografici e iniziative dedicate alla tutela della biodiversità

di Dario Nottola

Due giorni di Festa nella natura, tra fioriture rigogliose, canto degli uccelli, voli sulla palude. Si svolgerà domani e domenica 10 maggio lo storico appuntamento con la Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu, che dal Piemonte alla Sicilia offriranno l’opportunità di praticare il birdwatching, partecipare a escursioni naturalistiche alla scoperta della biodiversità e, per i più giovani, divertirsi con giochi e laboratori di ogni tipo.

In coincidenza con la Giornata Mondiale degli uccelli migratori che si festeggia sabato 9 maggio, la Festa delle oasi e riserve della Lipu offrirà ai partecipanti, lungo i sentieri e i capanni realizzati per il birdwatching, soprattutto l’osservazione delle tante specie di uccelli che nidificano nelle zone umide gestite dall’associazione (come aironi, limicoli, cormorani, rapaci e tanti altri) ma anche lungo le coste, in collina, nei campi o all’interno di un bosco.

Tra i circa 100 eventi organizzati ( programma su www.lipu.it) in 26 tra Oasi e riserve aperte per la Festa, di cui 5 riconosciute come zone umide importanti a livello internazionale (Ramsar) e due (Riserva Torrile e Trecasali vicino Parma e Riserva Sibolla, ad Altopascio in Toscana) tra le garzaie più importanti a livello nazionale, spiccano visite guidate dedicate al birdwatching e all’osservazione di piante e animali, ma anche tantissimi laboratori per i più giovani, mostre, spettacoli, workshop di fotografia naturalistica, nordic walking e, inoltre, attività di Citizen Science aperte dunque ai cittadini, pulizia delle spiagge e liberazione di animali selvatici curati nei Centri della Lipu.

Tra le curiosità di questo viaggio lungo un weekend nei “paradisi degli uccelli”, l’Oasi Lipu Cesano Maderno, in Lombardia, organizza sabato 9 maggio, oltre a brevi tour guidati, “Orchestra Selvatica”, laboratorio di musica con la natura e un laboratorio di arteterapia; sempre il 9 maggio l’Oasi Lipu Bosco del Vignolo (PV) dedica la giornata ai bambini dai 4 ai 10 anni nell’”Oasi dei bambini”; domenica 10 maggio, invece, alla Riserva naturale Ca’ Roman (Venezia), pulizia della spiaggia dalle plastiche con l’Associazione di Chioggia Amicogiardiniere.

Ancora, alla Riserva Torrile e Trecasali, sabato 9 maggio, l’osservazione degli uccelli della grande garzaia e della palude come il cavaliere d’Italia e altri limicoli si concluderà con un’”Apericenerino” (evento solo su prenotazione); il giorno successivo, 10 maggio, a poche decine di chilometri, orchidee e farfalle domineranno le osservazioni all’Oasi Lipu Bianello (Reggio Emilia).

Arriviamo in Toscana, nella Riserva Chiarone-Oasi Lipu Massaciuccoli, quando sabato 9 un barchino ci attenderà all’alba per assistere alla magìa del risveglio della palude, mentre il giorno dopo il giardino di Villa Ginori ospiterà un’emozionante liberazione di uccelli curati dalla Lipu.

Sibolla Birds Project è invece la proposta di Citizen Science con la quale la Riserva naturale del Lago di Sibolla, sabato 9 maggio, coinvolgerà i cittadini per attività di birdwatching e censimenti sotto la guida di esperti. Sempre domani l’Oasi Lipu Chm di Ostia libererà un animale selvatico curato al Centro recupero della Lipu a Roma (ore 18); Procedendo verso sud è in programma domenica 10 maggio una liberazione di uccelli all’Oasi Soglitelle (Caserta), mentre la Riserva Saline di Priolo (Siracusa) dedicherà il 9 maggio una giornata alla conoscenza e alla tutela delle tartarughe marine Caretta caretta e il 10 maggio ai fenicotteri. Al Biviere di Gela (Caltanissetta), infine, alle 17 di domenica 10 passeggiata tra i campi per osservare i nidi delle cicogne bianche.

“Le oasi e riserve – afferma Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia – sono aree sottratte alla speculazione, alla caccia e al degrado e gestite in tutta Italia dall’Associazione in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti privati. Spazi preziosi di conservazione della natura e laboratori all’aperto di educazione ambientale dove ogni anno ospitiamo oltre 150mila tra visitatori, scolaresche, fotografi, birdwatchers e, soprattutto, famiglie.

“Questa questa nuova edizione della Festa delle oasi e riserve – continua il presidente della Lipu-BirdLife Italia – assume un significato particolare, perché cade nell’anno di approvazione del Piano nazionale per i ripristini ambientali, un’opportunità fondamentale che rilancia la speranza di invertire il declino e ridare spazi adeguati al ritorno della biodiversità e al restauro di habitat naturali degradati o scomparsi come zone umide, terreni agricoli favorevoli alla biodiversità, foreste, fiumi e verde urbano”.

Il sistema oasi e riserve della Lipu ospita circa 5mila differenti specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi. Tra gli uccelli troviamo specie rare come il falco della regina, che con 100 coppie nidifica nell’Oasi Lipu Carloforte, in Sardegna; il fenicottero, presente con circa 161 coppie alla Riserva Saline di Priolo della Lipu, in Sicilia; la cicogna nera e il lanario all’Oasi Lipu Gravina di Laterza, in Puglia, e tante altre specie rare o non comuni.

Conservazione, educazione, e controllo del territorio sono i capisaldi del sistema Oasi della Lipu, che rappresentano anche luoghi di benessere, pace e tranquillità a disposizione di tutti.

SCHEDA – I NUMERI

30 oasi e riserve di cui 15 Riserve naturali;

4.500 ettari di zone umide, boschi, prati e coste marine protetti;

5 zone umide di importanza internazionale (in base alla convenzione di Ramsar): Palude Brabbia, Paludi di Ostiglia, Massaciuccoli, Lago di Sibolla e Biviere di Gela;

Circa 5.000 differenti specie animali e vegetali censite, in particolare: 358 specie uccelli, 18 di anfibi, 23 di rettili e 52 di mammiferi;

oltre 100 coppie di Falco della regina a Carloforte, quasi 1.000 di Fenicottero a Saline Priolo, a Laterza la Cicogna nera e il Lanario, 7 specie di aironi a Torrile, oltre 400 coppie di marangone minore a Cave Gaggio;

oltre 150.000 circa le persone che visitano le oasi e riserve ogni anno;

350 classi scolastiche in visita;

Ricchissimo il programma di attività anche presso l’Oasi Lipu CHM di Ostia, l’area protetta sita alla foce del Tevere in cui sono state censite oltre 220 specie ddi uccelli e che in questi giorni vede specie nidificanti rare, da osservare con grande rispetto, quali fistione turco, airone rosso e molte altre ancora.

Programma Oasi Lipu CHM di Ostia

Sabato 9 maggio

Ore 9:30 – Visita guidata

Alla scoperta della natura e della storia dell’Oasi con attività di birdwatching.

Raccomandati: binocolo, scarpe comode e chiuse, cappello e borraccia.

Ore 12:00 – Laboratorio didattico per bambini: bombe di semi per farfalle e altri impollinatori (su prenotazione)

Ore 12:00 – Laboratorio di stampa su tetrapak (a cura di APS Cheiron, su prenotazione)

Ore 15:15 – Yoga in Oasi (su prenotazione)

Lezione all’aperto con l’insegnante Valentina Valente.

Raccomandati: abbigliamento comodo, tappetino o asciugamano, borraccia.

Attività aperta a bambini e adulti.

Ore 16:30 – Presentazione del libro “In alto mare” (collana Piccoli Naturalisti Osservatori, Topipittori)

A cura di Elisabetta Mitrovic, illustratrice e artista naturalista.

Un laboratorio di disegno e arte naturalistica dedicato alle famiglie. Realizzeremo insieme un’opera collettiva e partecipata tra dialoghi, racconti e osservazioni per scoprire: che cos’è un cetaceo? Di che colore è il mare? Come si riconosce un delfino da un tursiope? Odontoceti o misticeti? E le tartarughe marine?

Ore 18:00 – Liberazione di un animale selvatico curato dal CRFS Lipu Roma

Domenica 10 maggio

Ore 10:00 – 13:00 – Visita guidata

Alla scoperta della natura e della storia dell’Oasi con attività di birdwatching.

Raccomandati: binocolo, scarpe comode e chiuse, cappello e borraccia.

Per prenotarsi scrivere a: chm.ostia@lipu.it – Saranno da considerarsi confermate SOLO le prenotazioni che avranno ricevuto email di risposta.

Appuntamento: Centro Visite Mario Pastore dell’Oasi Lipu CHM di Ostia

Parcheggio: Porto Turistico di Roma – Via dell’Idroscalo – Lido di Ostia – Roma