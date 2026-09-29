EuroBirdwatch, due giorni tra natura e archeologia a Ostia

Il 3 e 4 ottobre iniziative all’Oasi Lipu e, per la prima volta, al Parco archeologico di Ostia Antica

di Dario Nottola

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna l’EuroBirdwatch, giunto alla 34/a edizione. In programma due giorni di attività presso l’Oasi Lipu di Ostia e, per la prima volta, domenica 4 ottobre, iniziative anche presso il Parco archeologico di Ostia Antica. Ecco il programma all’Oasi Lipu CHM di Ostia, in via dell’Idroscalo, presso il parcheggio del Porto Turistico di Roma, a Ostia Lido.

Sabato 3 ottobre

Ore 10:00 Visita guidata in Oasi – Birdwatching. Osservazione dell’avifauna accompagnati dai birdwatcher dell’Oasi. Consigliati binocolo e scarpe comode. Ore 16:15 Laboratori didattici sulla biodiversità dell’Oasi, su prenotazione. Ore 17:30 Presentazione del libro Athena. Sulle tracce di una piccola dea. Un viaggio fotografico e scientifico alla scoperta della civetta, piccolo rapace notturno legato fin dall’antichità alla dea Atena. Il volume unisce le immagini del fotografo naturalista Andrea Daina Palermo, frutto di circa dieci anni di osservazioni, ai testi della naturalista e giornalista scientifica Francesca Buoninconti, raccontando la biologia, il comportamento e la capacità di questa specie di convivere con le attività umane. Intervengono Alessandro Polinori, presidente della Lipu – BirdLife Italia, ed Ester Mantero, responsabile dell’Oasi Lipu di Ostia. A seguire, liberazione di un animale selvatico salvato e curato dal Centro Recupero Fauna Selvatica (CRFS) della Lipu di Roma. Successivamente, libero accesso all’Oasi e osservazione dell’avifauna al tramonto.

Domenica 4 ottobre

Ore 10:00 Visita guidata in Oasi – Birdwatching. Osservazione dell’avifauna accompagnati dai birdwatcher dell’Oasi. Consigliati scarpe comode, abbigliamento adatto alle attività all’aperto, borraccia e, per chi lo possiede, binocolo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: chm.ostia@lipu.it.

4 ottobre – EuroBirdwatch 2026 al Parco archeologico di Ostia Antica: tra natura e archeologia

L’iniziativa è a cura della Delegazione Lipu Ostia – Gruppo Birdwatchers. Per la prima volta, il Parco archeologico di Ostia Antica, a seguito della convenzione recentemente siglata con la Lipu, ospita l’EuroBirdwatch, la giornata europea dedicata all’osservazione degli uccelli selvatici. Un’occasione per scoprire la biodiversità del Parco guidati dagli esperti della Lipu.

Programma dell’evento – 4 ottobre 2026

Ore 10:00 – Ritrovo e accoglienza. Incontro con i partecipanti presso la Caffetteria del Parco archeologico di Ostia Antica. Introduzione all’evento e partenza per la passeggiata ecologica.

Ore 10:30 – Visita guidata di birdwatching. Itinerario guidato lungo i percorsi del Parco, unendo il fascino della storia antica all’avvistamento delle specie ornitologiche che popolano l’area.

Ore 11:30 – Arrivo nell’area birdwatching “Capanno Aves Ostiensis”.

Tappa finale presso l’area birdwatching dedicata per l’osservazione assistita con binocoli, il riconoscimento delle specie e la sessione conclusiva. L’evento si svolge in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. La prenotazione per l’evento è obbligatoria, scrivendo a chm.ostia@lipu.it e specificando il nome dell’iniziativa al momento dell’adesione. Saranno 50 gli appuntamenti in tutta Italia a cura della Lipu, nelle aree più belle per il birdwatching tra parchi, oasi, riserve e zone umide, con un mese intero dedicato al birdwatching per i più giovani. Si parte con le due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 3 e 4 ottobre, con l’EuroBirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching, quest’anno dedicato a San Francesco d’Assisi, nell’800/o anniversario della morte. Giunta alla 34/a edizione, l’iniziativa è dedicata quest’anno alla figura di San Francesco.

“L’EuroBirdwatch, in uno spirito di amicizia, comunità, rispetto e amore per la natura, è dedicato quest’anno a San Francesco, santo protettore della natura e dell’ambientalismo, che moriva nella notte tra il 3 e il 4 ottobre di 800 anni fa. Quest’anno – afferma Alessandro Polinori, presidente della Lipu-BirdLife Italia – abbiamo legato l’evento di osservazione e conteggio della migrazione autunnale degli uccelli a quella straordinaria figura quale è stata Francesco d’Assisi, con il suo messaggio a dir poco innovativo di fratellanza con la natura e, in special modo, di amore per gli uccelli. È un ricordo che stride clamorosamente con l’idea di impattare ancora di più la natura attraverso la riforma della caccia, che il Parlamento vorrebbe approvare nonostante l’opposizione dell’opinione pubblica e della scienza e i rischi di infrazione europea. “Prenderci cura della biodiversità, che è poi lo spirito anche dell’EuroBirdwatch – conclude il presidente della Lipu – è un contributo essenziale alla salvezza del Pianeta, mai come oggi attraversato da conflitti e violenza. Il futuro sia dello spirito francescano e non di pulsioni distruttive”. Durante l’EuroBirdwatch saranno osservabili circa 200 specie, tra migratori e svernanti in arrivo dai Paesi del Nord e dall’Est: rapaci come aquila minore, poiana e sparviere, aironi e anatre nelle zone umide e, inoltre, i primi “svernanti” come pettirosso, fringuello, tordo bottaccio, luì piccolo e frosone. Per informazioni e per consultare il programma completo dell’EuroBirdwatch e del Birdwatching dei piccoli e delle piccole: www.lipu.it.