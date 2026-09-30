Autunno al Parco Archeologico: aperture speciali, teatro e laboratori

Tra Fiumicino e Ostia Antica, ottobre si apre con un ricco calendario di convegni, visite teatralizzate, attività per bambini e ingressi straordinari
di Dario Nottola
Con l’inizio dell’autunno non si fermano, anzi s’intensificano le attività, a Fiumicino ed Ostia Antica, del Parco Archeologico, tra aperture straordinarie, visite teatralizzate e laboratori didattici.
Domani 1 e venerdì 2 ottobre con “Dias-Discussioni sulla scultura antica, Workshop 3”, il Il Parco partecipa al convegno presso l’Istituto Austriaco con il Direttore Alessandro D’Alessio ed il contributo a cura di Cristina Genovese e Alice Landskron.
Domenica 4, in occasione della premiazione del progetto “Intorno a Minerva”, il Direttore del Parco Alessandro D’Alessio partecipa al convegno con il contributo “Ostia come microcosmo dell’ecumene romana”. Sempre il il Museo Ostiense apre gratuitamente la sera dalle dalle 19.30 alle 22.30.
Lunedì 5, in occasione della festa del Santo Patrono di Fiumicino, il Complesso di Sant’Ippolito, in via Redipuglia, sarà aperto gratuitamente dalle 11.30 alle 18.45
Domenica 11 mattina nuova apertura dalle 11 alle 14.30. Il 15 ed il 16 il Parco partecipa al convegno “Spring Archaeology” a Siena con un contributo a cura di M.C. Alati, D. Daffara, M. Lo Blundo sul tema delle attività di archeologia pubblica del Parco nell’ambito della progettazione europea.
Domenica 18, alle 10.30, in agenda un laboratorio didattico per bambine e bambini fino ai 12 anni nell’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, a Fiumicino. Prenotazione via email a pa-oant.didattica@cultura.gov.it
Ancora il 18 agli Scavi di Ostia Antica, alle 14.50, Metis Teatro metterà in scena una visita guidata teatralizzata, con brani tratti da Ifigenia in Aulide, Elettra, Oreste. Evento gratuito compreso nel biglietto di ingresso agli Scavi; prenotazione via email a info@metisteatro.it