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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 23 Maggio 2026

Estate al Parco Da Vinci: arriva “Da Vinci & Sessantotto Village” tra musica live, food e spettacoli

Dal 10 giugno al 2 agosto ingresso gratuito ogni sera nell’Area Village di Parco Da Vinci: concerti tribute, ospiti speciali, dj set, street food, mercatini e intrattenimento per bambini

 

di Dario Nottola

 

 

Dal 10 giugno al 2 agosto arriva il “Da Vinci & Sessantotto Village”. Concerti live, area food, attività per bambini e tanto divertimento aspettano i visitatori ogni sera al Parco Da Vinci, in Via Lucio Battisti, nell’ Area Village tra gli store Arcaplanet e Terranova. Ingresso gratuito dalle 18. Il programma dei primi eventi prevede: il 10 giugno i Rinomati e Marco Morandi; l’11 Sogni Appesi – Ultimo Tribute Band; 12 Roberta Bruzzone con la RockRiders Band; 13 Queen Tribute Band; 14 Ramazzotti Tribute Band; 16 Stefano Cannone – Bowie Tribute; 17 Lucio Battisti Tribute e 18 Cristina D’Avena Tribute + La Regina delle Nevi.

 

Dalle ore 18 ci saranno DJ music di accompagnamento, area street food, mercatino artigianal ed area bimbi. Dalle ore 20:30 in agenda i Live music, le cover band ed i dj set.

 

Per il programma completo: Clicca qui

 

 

 

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