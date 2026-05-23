Fiumicino promuove l’aeroporto: il 73% dei cittadini sostiene il piano di sviluppo del Leonardo da Vinci

L’indagine Youtrend fotografa il rapporto tra territorio e scalo romano: occupazione, crescita economica e modernizzazione tra le priorità indicate dai residenti

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino continua a essere percepito dai cittadini come una risorsa strategica per il territorio e per l’intero Paese. È questo il quadro che emerge dall’indagine realizzata da Youtrend per Aeroporti di Roma, secondo cui il 73% dei residenti del Comune di Fiumicino esprime un’opinione positiva sul Piano di sviluppo sostenibile dello scalo, che comprende anche la realizzazione della quarta pista.

Il dato appare particolarmente significativo se confrontato con il 16% degli intervistati che, invece, valuta negativamente il progetto. La ricerca, condotta tra il 2 e il 10 aprile 2026 su un campione di 1.005 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Fiumicino, conferma quindi un orientamento largamente favorevole verso il futuro dell’hub aeroportuale più grande d’Italia.

Secondo quanto rilevato, il Leonardo da Vinci non viene percepito soltanto come una grande infrastruttura nazionale e internazionale, ma anche come un elemento strettamente connesso alla vita economica e sociale della comunità locale.

Tra i principali benefici associati al piano di espansione emerge soprattutto il tema dell’occupazione. Quasi un cittadino su due individua infatti nella creazione di nuovi posti di lavoro il vantaggio più importante derivante dallo sviluppo dello scalo. Un aspetto che rafforza il legame tra aeroporto e territorio e che consolida la percezione dell’infrastruttura come motore di crescita economica.

Non solo lavoro. I residenti evidenziano anche altri effetti positivi legati al progetto, come l’ampliamento delle opportunità di viaggio, il miglioramento dell’efficienza del trasporto aereo e la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali.

L’indagine approfondisce anche il rapporto complessivo tra aeroporto e comunità locale. I risultati restituiscono un quadro ampiamente favorevole: quasi tre quarti degli intervistati valutano positivamente il contributo dello scalo sul fronte occupazionale, mentre il 64% ritiene che la presenza dell’aeroporto abbia effetti positivi sulla qualità della vita.

Un dato che evidenzia come il Leonardo da Vinci venga considerato non come un elemento distante dal territorio, ma come una componente centrale dello sviluppo locale e dell’identità economica dell’area.

“Quasi tre cittadini su quattro nella nostra ricerca indicano un ruolo positivo dell’aeroporto su occupazione e posti di lavoro sul territorio. Un dato coerente con lo studio Luiss sull’impatto occupazionale dello scalo. La maggioranza relativa degli intervistati nella nostra ricerca indicano un miglioramento dell’aeroporto negli ultimi cinque anni. C’è una valutazione positiva del progetto di espansione”, ha dichiarato Lorenzo Pregliasco, Direttore di Youtrend.

Nel complesso, lo scenario delineato dalla ricerca racconta di una comunità che guarda allo sviluppo dell’aeroporto come a una leva strategica per crescita, occupazione e innovazione infrastrutturale. Una base di consenso che potrebbe rappresentare un elemento importante nella prossima fase del progetto di ampliamento dello scalo romano.

Nota metodologica L’indagine è stata realizzata da Youtrend per Aeroporti di Roma tra il 2 e il 10 aprile 2026 su un campione di 1.005 residenti maggiorenni nel Comune di Fiumicino. Le interviste sono state condotte con metodologia mista CAWI, CAMI e CATI. Il margine di errore è pari a ±3,1%, con intervallo di confidenza al 95%.