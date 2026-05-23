Parco Leonardo, intensificati i controlli: arrestata una donna per tentato furto

Proseguono i controlli della Polizia Locale nelle aree sensibili del Comune. Baccini: “Presenza capillare e continuativa”

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei controlli in corso sul territorio, nell’area di Parco Leonardo, la Polizia Locale ha proceduto all’arresto di una donna colta in flagranza mentre tentava di sottrarre merce all’interno di un esercizio commerciale.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e presidio del territorio, intensificato con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, ai residenti e alle attività commerciali della zona.

“Mi congratulo per il lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale, il cui impegno costante sta contribuendo in maniera significativa al contrasto dei fenomeni di illegalità e al rafforzamento della percezione di sicurezza sul territorio.” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in linea con la strategia già avviata, per assicurare una presenza capillare e continuativa nelle aree maggiormente sensibili del Comune.