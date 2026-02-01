Carnevale a mare, a Fiumicino torna il Mercatino Artigianale O.P.I.

Domenica 8 febbraio in Piazza Grassi una giornata tra creatività, colori e tradizione locale

Fiumicino si prepara a vivere una nuova e vivace giornata all’insegna della creatività e dell’artigianato. Domenica 8 febbraio, in occasione del Carnevale a mare, Piazza Giovan Battista Grassi ospiterà il Mercatino Artigianale dell’Associazione O.P.I., un appuntamento ormai atteso da cittadini e visitatori.

Dalle ore 9.00 alle 19.00, la piazza si animerà con stand ricchi di proposte originali e fatte a mano. Gli espositori presenti, tutti pronti a stupire con le loro creazioni uniche, porteranno a Fiumicino il meglio dell’artigianato locale: gioielli e monili artigianali, prodotti per la casa, borsette cucite a mano, sciarpe colorate realizzate con tessuti di vario tipo, fino ad arrivare ad articoli per la prima infanzia, giocattoli dal sapore retrò e graziose idee regalo.

Un mercatino che non è solo un’occasione di shopping, ma anche un momento di incontro e condivisione, capace di valorizzare il talento degli artigiani del territorio e di regalare un’atmosfera fatta di colori, tradizione e originalità, perfettamente in sintonia con lo spirito del Carnevale.

L’invito è aperto a tutti: famiglie, curiosi, turisti e appassionati del fatto a mano. Il Mercatino Artigianale O.P.I. vi aspetta domenica 8 febbraio in Piazza Grassi per una giornata speciale dedicata alla creatività e al cuore artigiano di Fiumicino.