Cadenze Letterarie torna a Fiumicino con “La verità che resta” di Giulio Trenta

Il 24 settembre all’Orto Stiloso Bistrot una nuova tappa del progetto ideato da Dino Tropea: libri, letture, musica, arte e impegno sociale in dialogo con il territorio

Nuovo appuntamento a Fiumicino con Cadenze Letterarie, il progetto culturale ideato e curato da Dino Tropea che mette il libro al centro di un percorso multidisciplinare fatto di parole, musica, arte, confronto e partecipazione.

La nuova tappa è in programma giovedì 24 settembre 2026, alle ore 19, negli spazi de L’Orto Stiloso Bistrot, in Via del Faro 115, con ingresso libero.

Protagonista della serata sarà La verità che resta di Giulio Trenta, pubblicato da Aletheia Editore. Il volume diventerà il punto di partenza per un incontro che, secondo la formula ormai consolidata di Cadenze Letterarie, andrà oltre la semplice presentazione editoriale, intrecciando lettura, dialogo, musica, arte visiva e riflessione.

Ad accogliere per la prima volta il progetto sarà L’Orto Stiloso Bistrot, grazie alla disponibilità della titolare Anna Maria Piacquadio, che ha aperto il proprio spazio a un’iniziativa pensata per favorire incontro, relazione e partecipazione culturale sul territorio.

A condurre la serata sarà Dino Tropea. Le letture artistiche saranno affidate a Francesca Stajano Briganti, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato dal Merysse Acoustic Duo.

Non mancherà l’arte visiva, con la partecipazione del maestro Salvatore Fazio, in continuità con quel dialogo tra parola e immagine che negli appuntamenti di Cadenze Letterarie è diventato uno degli elementi caratterizzanti del format.

Ad approfondire i temi suggeriti dal libro interverranno inoltre la Dott.ssa Sonia Buscemi, la Dott.ssa Maria Grazia Imbimbo e il Dott. Sergio Mingrone, chiamati a offrire contributi e prospettive differenti nel corso dell’incontro.

A sostenere il percorso di Cadenze Letterarie anche Mirko Mascioli, attore, regista e conduttore, volto di programmi Rai e già inviato di Leggerissima Estate su Rai 2. Pur non potendo essere presente alla serata del 24 settembre, Mascioli ha voluto testimoniare la propria vicinanza al progetto attraverso un videomessaggio diffuso sui social, nel quale ha espresso il proprio sostegno alla formula multidisciplinare dell’iniziativa.

La serata avrà inoltre una significativa componente sociale. Parteciperà infatti l’Associazione Valore Sociale ONLUS ETS, che ha sede presso L’Orto Stiloso. A presentare il progetto e le attività dell’associazione sarà Velia Maria Lapudula, presidente di Valore Sociale e direttrice di Cos’Accade.

Sarà presente anche l’Associazione Donne per la Sicurezza ODV ETS, rappresentata dalla presidente Barbara Cerusico, ampliando così il confronto alle realtà associative impegnate quotidianamente sul territorio.

Un intreccio di presenze che evidenzia l’evoluzione di Cadenze Letterarie: non soltanto spazio d’incontro tra libri, artisti, musicisti e professionisti della cultura, ma anche luogo di connessione tra associazioni, esperienze e progetti capaci di raccontare forme concrete di partecipazione alla vita della comunità.

Cultura, inclusione, responsabilità sociale e cittadinanza attiva diventano così parti di uno stesso racconto, nel quale la letteratura rappresenta il punto di partenza per aprire nuove occasioni di confronto.

L’appuntamento del 24 settembre segna anche l’avvio di una nuova collaborazione sul territorio di Fiumicino e conferma la natura itinerante di Cadenze Letterarie, con la volontà di costruire nel tempo relazioni con luoghi, associazioni, artisti e professionisti.

Una formula che continua a svilupparsi incontro dopo incontro, mantenendo fermo il principio che ne accompagna il percorso fin dall’inizio: il libro resta al centro, ma non rimane mai solo.

Cadenze Letterarie – La verità che resta

Giovedì 24 settembre 2026 – ore 19:00

L’Orto Stiloso Bistrot

Via del Faro 115, Fiumicino

Ingresso libero