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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Aprile 2026

Ai Porti di Claudio e Traiano tornano i laboratori per piccoli archeologi

Sabato 18 e domenica 19 aprile attività didattiche gratuite per bambini tra scavi e storia nell’area archeologica

 

di Dario Nottola

 

Con la primavera, tornano le attività didattiche nell’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino.

 

Sabato 18 e domenica 19 aprile, alle 11, i giovanissimi aspiranti archeologi potranno scavare i resti di vere strutture romane, con l’assistenza della responsabile Serena.

 

I Laboratori didattici sono gratuiti, durano 2 ore circa, per bambini in età scolare (6-11 anni): solo gli accompagnatori pagano il normale biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: pa-oant.didattica@cultura.gov.it. Per tutti: visitare i Porti Imperiali di Claudio e Traiano significa scoprire il cuore pulsante dei commerci dell’antica Roma, un luogo dove il mare e la storia si intrecciano in un racconto di potere, ingegno e grandiosità, testimoniando la visione e l’ambizione degli imperatori che plasmarono il destino dell’Impero.

 

 

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Porti Claudio e Traiano
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