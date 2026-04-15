Ai Porti di Claudio e Traiano tornano i laboratori per piccoli archeologi

Sabato 18 e domenica 19 aprile attività didattiche gratuite per bambini tra scavi e storia nell’area archeologica

di Dario Nottola

Con la primavera, tornano le attività didattiche nell’Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, a Fiumicino.

Sabato 18 e domenica 19 aprile, alle 11, i giovanissimi aspiranti archeologi potranno scavare i resti di vere strutture romane, con l’assistenza della responsabile Serena.

I Laboratori didattici sono gratuiti, durano 2 ore circa, per bambini in età scolare (6-11 anni): solo gli accompagnatori pagano il normale biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: pa-oant.didattica@cultura.gov.it. Per tutti: visitare i Porti Imperiali di Claudio e Traiano significa scoprire il cuore pulsante dei commerci dell’antica Roma, un luogo dove il mare e la storia si intrecciano in un racconto di potere, ingegno e grandiosità, testimoniando la visione e l’ambizione degli imperatori che plasmarono il destino dell’Impero.