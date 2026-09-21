A Torre in Pietra torna la 6ª edizione delle “Zucche di Barbabianca”

Dal 26 settembre al 1° novembre la sesta edizione tra pumpkin patch, laboratori, giochi e attività per tutte le età

di Dario Nottola

Da sabato 26 settembre ritornano, per la 6ª edizione, “Le Zucche di Barbabianca”, il campo di zucche organizzato dalla storica azienda agricola Torre in Pietra Carandini. L’evento è perfetto per festeggiare l’autunno tra tante attività e divertimento per tutte le età. Sarà possibile trascorrere la giornata nel Villaggio delle Zucche, tra allestimenti autunnali a tema zucche dove scattare foto uniche, giochi di una volta e di campagna per tutte le età, la Fattoria Didattica con gli animali, il Labirinto di Mais e il Mercato delle Zucche, dove acquistare zucche da mangiare e zucchette ornamentali da portare a casa.

Per vivere l’esperienza completa, ritorna anche il Pumpkin Patch, il campo con tantissime zucche e completamente allestito dove, muniti di carriolina, è possibile scegliere la propria zucca preferita, per poi decorarla con intaglio o pittura nei laboratori creativi e portarla a casa.

Per chi desidera mangiare in azienda, è possibile fermarsi alla Caffetteria Zuccosa, dove assaggiare, tra le altre cose, anche il famoso Pumpkin Spice Latte o il gelato alla zucca. Per il pranzo, oltre alla tradizionale grigliata in pineta con panini con salsiccia alla griglia, vino della Cantina del Castello di Torre in Pietra e birra alla zucca del birrificio Baladin, sarà anche possibile deliziarsi con i gustosi piatti a base di zucca come gnocchi fritti, pizza e polpettine di Mozao Street Food.

L’evento, adatto a tutte le età, è perfetto per vivere una giornata di divertimento e relax con la famiglia o con gli amici, immersi nella natura e circondati dai colori dell’autunno e da un’atmosfera magica.

Per partecipare all’evento è necessario acquistare i biglietti su https://www.torreinpietracarandini.it

Biglietti a partire da 8 euro (solo per il primo week-end a partire da 5 euro).

Gratis per bambini fino a un metro di altezza.

L’evento è aperto dal 26 settembre al 1° novembre, tutti i week-end dalle 9 alle 17.

Aperto anche in caso di maltempo, con la raccolta e i laboratori che si sposteranno in una grande area allestita al coperto.

Parcheggio illimitato e gratuito.