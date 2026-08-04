Pendenze comunali, via alla definizione agevolata: domande entro il 30 settembre

A Villa Guglielmi l’incontro sulle nuove opportunità per cittadini, imprese ed enti: previste agevolazioni su Imu, Tari, multe e altri debiti, con l’eliminazione di interessi, maggiorazioni e oneri di riscossione

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso la sala conferenze di Villa Guglielmi l’incontro informativo aperto alla cittadinanza dedicato alla conoscenza e approfondimento delle nuove opportunità previste per i cittadini in tema di pendenze economiche e di Rottamazione Quinquies.

L’iniziativa, promossa dalla consigliera comunale Valentina Giua, ha visto la presenza del Sindaco Mario Baccini, dei consiglieri comunali Mario Balletta, Giuseppe Picciano e Alessandro De Vincentis, e dell’amministratore delegato di Servizi Civici S.p.A. Andrea Mazzillo.

L’assemblea ha riguardato la conoscenza del nuovo regolamento, che ha introdotto importanti misure di agevolazione per consentire ai cittadini, imprese ed enti, di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, con condizioni particolarmente vantaggiose. Tale definizione agevolata, come spiegato da Andrea Mazzillo nel corso dell’incontro, riguarda i debiti derivanti da Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale, sanzioni amministrative e verbali per violazioni al Codice della Strada, con atti notificati entro il 31 dicembre 2024.

Infatti, aderendo alla procedura, il contribuente sarà tenuto a versare esclusivamente il tributo e la sanzione principale dovuta, oltre le spese di notifica o quelle eventualmente sostenute per le procedure cautelari o esecutive. Non saranno, invece, richieste sanzioni, interessi, interessi di mora, maggiorazioni e oneri di riscossione. Per le multe del Codice della Strada resterà dovuto l’importo previsto dal verbale, mentre saranno eliminati interessi, maggiorazioni e oneri accessori.

Al fine di aderire a questa procedura i contribuenti dovranno presentare, già da oggi e fino al 30 settembre 2026, una richiesta a Servizi Civici S.p.A., che si occupa dell’intera gestione delle agevolazioni, descrivendo in maniera semplificata le pendenze in essere da poter definire in forma agevolata. Entro il 31 ottobre sarà poi comunicato ai richiedenti l’elenco delle posizioni ammissibili e i relativi importi da versare. A quel punto il contribuente, entro venti giorni dalla comunicazione, dovrà presentare formale adesione, indicando i debiti che intende definire, richiedendo, se necessario, il pagamento rateale. Successivamente saranno comunicati l’importo definitivo dovuto, le rate, se presenti, e le relative scadenze. Per le somme rateizzate saranno applicati solo gli interessi di dilazione previsti dalla normativa comunale.

Il nuovo regolamento introduce, anche, la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria se non sono stati effettuati correttamente i versamenti dovuti o non presentate le dichiarazioni previste. Infatti, potranno essere sanati gli omessi o insufficienti versamenti relativi al periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e le dichiarazioni omesse e infedeli relative agli anni dal 2000 al 2024. Anche in questo caso le domande dovranno essere presentate entro la fine di settembre ed i contribuenti dovranno esclusivamente il tributo, l’imposta o il canone effettivamente dovuti, senza sanzioni o interessi.

L’Amministrazione, è stato poi ribadito durante l’assemblea, ha specificato che non rientrano nelle agevolazioni i crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti, quelli già iscritti al ruolo o per i quali sia già stata avviata la procedura di iscrizione a ruolo o gli importi già oggetto di ravvedimento operoso.

La modulistica e le istruzioni operative su come presentare le richieste di definizione agevolata, messe a disposizione da Servizi Civici S.p.A., sono accessibili dal sito www.servizicivicaspa.it, andando nella sezione “Portale del contribuente – Servizi Online”, dove sono presenti i principali servizi online dedicati ai cittadini, imprese e professionisti. Nella pagina relativa alla richiesta di verifica della posizione debitoria si può compilare un modulo online, descrivendo le eventuali pendenze.

Mentre la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

“L’iniziativa costituisce una valida e concreta opportunità per i cittadini di sanare pendenze e irregolarità fiscali, riducendo in modo significativo il peso economico derivante da sanzioni, interessi e maggiorazioni. Proseguiremo, già a partire da mercoledì prossimo a Parco Leonardo, il confronto con i cittadini delle diverse località del Comune, affinché siano informati delle importanti agevolazioni promosse dall’Amministrazione” ha affermato la consigliera comunale Valentina Giua.