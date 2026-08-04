Consiglio comunale convocato d’urgenza giovedì 6 agosto

All’ordine del giorno variazioni di bilancio e piano delle opere pubbliche, tassazione dei beni del demanio aeronautico e istituzione di un fondo per il prestito d’onore

Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta pubblica e in sessione urgente per giovedì 6 agosto 2026, nella sala delle adunanze consiliari. La prima convocazione è fissata alle ore 8.30, mentre l’eventuale seconda convocazione si terrà alle ore 10.30.

Nel corso della seduta, l’assemblea sarà chiamata a esaminare e votare due proposte di deliberazione riguardanti la programmazione delle opere pubbliche e il bilancio comunale.

La prima proposta, contrassegnata dal numero 1078/2026, riguarda la ratifica della deliberazione della Giunta comunale numero 169 del 24 luglio 2026, relativa all’approvazione della variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028.

La seconda proposta, numero 99/2026, prevede invece una variazione di bilancio, ai sensi dell’articolo 175 del Testo unico degli enti locali, necessaria per l’approvazione del Piano delle opere pubbliche.

Tra gli altri argomenti inseriti all’ordine del giorno figura la questione relativa alla tassazione dei beni del demanio aeronautico, contenuta nel documento con protocollo numero 144105/2026.

Il Consiglio discuterà, infine, una mozione riguardante la proposta di istituire un Fondo comunale di garanzia per il “Prestito d’onore a restituzione differenziata”, presentata con protocollo numero 81005/2025.

La seduta sarà aperta al pubblico.