Fiumicino tra i protagonisti del convegno nazionale sul waterfront di Crotone

Il progetto di riqualificazione del lungomare di Fregene scelto come caso di studio. Baccini: “Un riconoscimento al lavoro dell’Amministrazione per una città più sostenibile, attrattiva e competitiva”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha partecipato al convegno nazionale “Dal concorso di progettazione alla lettera d’incarico”, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone, dedicato ai processi di rigenerazione urbana e al ruolo strategico dei concorsi di progettazione nella trasformazione delle città.

L’iniziativa ha riunito amministratori, tecnici e professionisti provenienti da diverse realtà italiane per confrontarsi sul futuro dei waterfront urbani, individuando nei casi di Fiumicino e Rimini due esperienze di riferimento per le politiche di riqualificazione del fronte mare.

“Essere invitati a raccontare l’esperienza di Fiumicino in un contesto nazionale così qualificato, è un importante riconoscimento per il lavoro che la nostra Amministrazione sta portando avanti in poco più di tre anni di governo – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Il fatto che il progetto di riqualificazione del lungomare di Fregene sia stato scelto come caso di studio, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci stimola a proseguire con ancora maggiore determinazione nella costruzione di una città più bella, sostenibile e competitiva.”

“Fiumicino è nata e cresciuta grazie al suo rapporto con il mare e oggi – prosegue il Primo Cittadino – continuiamo a investire in progetti capaci di coniugare tutela del paesaggio, sviluppo economico, turismo, mobilità sostenibile e qualità dello spazio pubblico, senza mai perdere il legame con le nostre radici. La collaborazione e lo scambio di esperienze tra amministrazioni, come quelle di Rimini e Crotone, rappresentano un valore aggiunto: consentono di condividere competenze, idee e buone pratiche per affrontare sfide comuni e valorizzare al meglio il patrimonio costiero di un Paese che possiede uno dei litorali più straordinari al mondo.”

“Fiumicino vuole contribuire a questa visione di sistema, mettendo a disposizione la propria esperienza e continuando a investire in un modello di sviluppo che valorizza tutte le eccellenze del territorio. Non solo il mare e le spiagge, ma anche un entroterra ricco di storia, tradizioni agricole, produzioni enogastronomiche di qualità, il fiume Tevere e infrastrutture strategiche di rilevanza internazionale, come il principale aeroporto del Paese e il primo scalo turistico-crocieristico che sorgerà sulla costa laziale. È l’integrazione di queste risorse a rendere Fiumicino un territorio unico, oggi preso finalmente come modello di riferimento nazionale e internazionale.” conclude Baccini