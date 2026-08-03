Supernova, Andrea Laurenza torna vicepresidente: “Uniti per un progetto ambizioso”

Il dirigente affiancherà nuovamente il presidente Gianpaolo Porfidia nella gestione della DR1: energie concentrate sulla prima squadra rossonera, pronta a rilanciare la sfida nella stagione 2026-27

Il neo vicepresidente, carica ricoperta già in passato, Andrea Laurenza, si affiancherà nuovamente al presidente Gianpaolo Porfidia nella gestione della DR1 che, dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa stagione, proverà a superarsi nel corso dell’annata sportiva 2026-27 che prenderà ufficialmente il via il 31 agosto con l’inizio della preparazione.

Le due cariche dirigenziali rossonere più alte hanno infatti deciso di (ri)unire le forze e lavorare insieme per un solo progetto che possa dare sempre più risalto, anno dopo anno, alla Supernova. Giusto, dunque, non disperdere energie, in tal senso i cugini della Pallacanestro non parteciperanno al campionato di C, e concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo costante della DR1.

Il presidente Gianpaolo Porfidia: “Il percorso della squadra senior della Supernova è cominciato qualche anno fa grazie anche all’apporto e alla passione di Andrea, una figura che siamo contenti di riabbracciare in pianta stabile all’interno della dirigenza della DR1. Sono sempre stato convinto che unendo le forze gli obiettivi che ti prefissi possono essere raggiunti con più facilità, ed esattamente questo concetto abbinato al legame che ci unisce ha fatto sì che nascesse con entusiasmo una nuova collaborazione”.

Il vicepresidente Andrea Laurenza: “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con la Supernova, una società che di fatto non ho mai lasciato. I colori rossoneri fanno parte del sottoscritto e quindi ho ritenuto giusto unire nuovamente le forze a tutti gli effetti e lavorare con Gianpaolo su un unico progetto che possa dare lustro a tutto il club e a tutto il territorio. Abbiamo un roster importante costruito con le certezze della DR1 e le novità importanti della C, un roster che sono convinto ci permetterà di toglierci delle belle soddisfazioni al termine della stagione”.