Rubate sulla banchina di Fiumicino le reti del pescatore deceduto in mare

Un brutto atto di sciacallaggio condannato dai colleghi di Roberto Succu

di Umberto Serenelli

Un brutto atto di sciacallaggio si è consumato, nei giorni scorsi, sulla banchina del porto-canale di Fiumicino dove ormeggia la piccola pesca. Protagonisti uno o più ignoti che hanno rubato le reti da posta appartenenti al pescatore Roberto Succu, deceduto una decina di giorni fa mentre si trovava in mare.

Secondo quanto ricostruito dai colleghi pescatori, i furbetti si sono presentati lungo via Torre Clementina e trasferito una decina di grossi recipienti neri, con all’interno i tramagli, su un camion munito di braccio meccanico.

Del furto si è accorto il fratello del defunto dopo aver salpato le nasse a polpi, gettate da Roberto prima di finire in acqua per cause ancora da stabilire. È stata presentata una denuncia per furto in Capitaneria di porto e alla stazione dei Carabinieri di Fiumicino.

Attualmente l’imbarcazione da pesca è sotto sequestro e staziona nella base nautica della Guardia costiera in darsena (nella foto). Nello spazio di lavoro sopra al molo, corrispondente al posto barca dell’operatore della piccola pesca, non c’è traccia di attrezzatura (nella foto in alto). C’è solo un mazzo di rose adagiato sul verricello manuale utilizzato per trasferire le pesanti reti dall’imbarcazione alla superficie della banchina.

“Quanto accaduto è scandaloso – commenta il pescatore Claudio Zeno – La morte di un caro amico lascia un vuoto nella nostra comunità. Era una persona sempre disponibile e molto generosa soprattutto con i colleghi. Spesso e volentieri ci aiutava quando al termine della giornata la pescata risultava magra”.

Il pescatore Romano Ippoliti sottolinea invece il “Vergognoso sciacallaggio messo in atto da persone senza scrupoli”.

Gli armatori della piccola pesca stanno collaborando con le indagini dei Carabinieri di Fiumicino i quali stanno visionando i filmati delle telecamere installate lungo il tratto del porto-canale.