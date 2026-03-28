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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Il “Dono di Davide” commuove gli studenti di Fiumicino

In Aula Consiliare la testimonianza dell’autrice Shana Parisella: un racconto di dolore trasformato in speranza e solidarietà

 

“Il Dono di Davide”, questo il titolo del libro presentato in Aula Consiliare, alla presenza degli studenti dell’ Istituto Comprensivo Porto Romano, dell’ I.C. G.B. Grassi di Parco Leonardo e dell’I.C C. Colombo, accolti dal Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che ha dato il via all’evento alla presenza, tra gli altri, dell’autrice Shana Parisella, Presidente dell’Associazione “Il Dono di Davide ODV”.

 

Una storia vera quella raccontata dall’autrice agli studenti, che hanno seguito con grande interesse ogni momento della narrazione.

 

Al centro del racconto, il valore del dono, inteso come gesto di straordinaria generosità e amore verso gli altri. La vicenda prende spunto da un’esperienza personale: la scrittrice ha raccontato la tragica scomparsa del fratello a causa di un incidente, e di come la famiglia abbia scelto di donare il suo cuore, regalando così a un’altra persona la possibilità di continuare a vivere e trasformare il dolore in un gesto di straordinaria generosità.

 

“Un messaggio forte e universale, che ha e offerto ai più giovani un’importante occasione di riflessione sui temi della solidarietà, dell’altruismo e del valore della vita, dimostrando come anche da un evento drammatico, possa nascere un gesto capace di generare speranza.” ha sottolineato il Primo Cittadino durante il suo intervento.

 

Al termine dell’incontro, gli studenti hanno potuto porre domande all’autrice e, grazie a un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, hanno ricevuto una copia del libro in regalo.

 

 

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Davide Shana Parisella
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