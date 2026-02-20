A Villa Guglielmi l’8 marzo tra benessere e cultura

Camminata metabolica e apertura straordinaria delle sale per la “Giornata Internazionale della Donna”
Fiumicino celebra la “Giornata Internazionale della Donna” con un appuntamento all’insegna del benessere e della valorizzazione del patrimonio locale. Domenica 8 marzo la cornice di Villa Guglielmi ospiterà un evento patrocinato dal Comune e organizzato dalla Pro Loco di Fiumicino.
Il programma prevede alle ore 9.30 una lezione dimostrativa di camminata metabolica nel parco della Villa, attività pensata per promuovere uno stile di vita attivo e condividere un momento di socialità all’aria aperta. A seguire, alle ore 11.00, è in calendario una visita guidata con apertura straordinaria delle sale interne della struttura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire gli spazi storici della Villa.
La partecipazione è gratuita ma subordinata a prenotazione obbligatoria.
All’iniziativa sarà presente l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Monica Picca, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.